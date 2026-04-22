Oana Gheorghiu denunță jaful tăcut de la REMIN: 17 ani de insolvență într-o companie de stat înseamnă complicitate

„REMIN SA este în insolvență de doar 17 ani. Companie care aparține 100% statului român și care a fost mereu administrată doar de către oamenii puși de statul român. Nu există plan de reorganizare. Nu există activitate economică reală. Nu există nicio decizie de închidere”, a scris Oana Gheorghiu într-o postare pe Facebook.

Vicepremierul a precizat că REMIN nu mai desfășoară activitate minieră din 2007 și nu mai produce nimic. Datoriile totale se ridică la 597 de milioane de lei, iar activul net este negativ cu peste 370 de milioane de lei. În conturi sunt disponibile 129 de milioane de lei, în timp ce profitul raportat este de 7,45 milioane de lei.

„Dar «profitul» nu vine din minerit, așa cum ar fi normal, ci din vânzarea de active și din contracte de conservare plătite tot din bani publici. Compania nu produce valoare, ci doar consumă și conservă ceea ce a mai rămas”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a arătat că, deși legea insolvenței prevede declararea falimentului în cazul unui activ net negativ, în cazul REMIN datoriile au continuat să crească, iar procedura de insolvență a fost prelungită repetat.

Statul român este atât acționar unic, prin Ministerul Economiei, cât și creditor majoritar, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, care deține peste 80% din creanțe.

„Statul este și proprietar, și creditor. Statul negociază cu sine însuși. Statul cere în instanță prelungirea insolvenței. Din nou și din nou, vreme de 17 ani. Procedura de insolvență începe cu conflict de interese documentat între administratori și creditorul care a cerut insolvența. Dosarul este mutat de la Maramureș la Timișoara - la 400 km distanță. În 17 ani, nu se produce niciun plan viabil. Administratorul special numit pentru reformă este atacat cu toporul în 2013. La propriu, nu e o metaforă. în 2022, REMIN caută investitor strategic. Câștigă Vast Resources, din Marea Britanie. Memorandumul nu se mai semnează până la urmă, iar subsidiara locală intră la rândul ei în insolvență”, a adăugat Gheorghiu.

Aceasta a menționat și problemele de mediu, arătând că la REMIN există 118 halde de steril, cu peste 4,7 milioane de metri cubi, și 18 iazuri de decantare cu cianuri, iar costurile de ecologizare nu au fost estimate oficial.

„REMIN nu este un accident, ci rezultatul unui sistem în care nimeni nu ia o decizie și toți caută să amâne”, a mai spus vicepremierul.

Oana Gheorghiu a anunțat că, împreună cu Ministerul Economiei, până la 15 mai va fi stabilit un calendar care prevede realizarea unei evaluări independente a iazurilor de decantare și a licențelor de exploatare, separarea activelor cu potențial economic de restul masei aflate în insolvență și definirea unui nou set de indicatori pentru REMIN, în acord cu rolul său real de gestionare a pasivelor de mediu și de protejare a activelor strategice.

În paralel, până la 31 mai 2026, evaluarea independentă trebuie contractată, cu sprijinul AAAS, iar decizia privind separarea activelor va fi formalizată la nivel guvernamental.

„Dacă nu facem asta acum, activele REMIN cu potențial strategic vor fi lichidate sub valoarea reală, statul va rămâne, din nou, creditor pasiv, iar România va pierde o oportunitate economică reală. Exact cum a mai făcut-o și în trecut pentru că mereu a amânat. Astăzi nu mai amânăm. Astăzi decidem. Oprim risipa din companiile de stat și luăm decizii strategice în interesul românilor și al României. Până aici. Ajunge”, a conchis vicepremierul.

