Ministrul Oana Țoiu admite haosul de la Externe în cazul fiicei lui Victor Ponta

Irina Ponta, fiica de 17 ani a fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Daciana Sârbu, a fost chemată la Consulat și inițial i s-a spus că va zbura spre București, după care îi s-a zis că nu va mai putea urca în zborul de repartriere. Întrebată cine a decis acest lucru și cine a chemat-o pe fată la Consulat, ministrul Oana Țoiu a spus că „fiecare minor are dreptul la sprijin, are dreptul la suport consular” și a vorbit despre o „comunicare paralelă”.

„În ceea ce privește această eroare regretabilă, în care a existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale și asta a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programărilor care au fost raportate către centrală privind categoriile de grupuri vulnerabile, evident că aici lucrurile pot să fie mult îmbunătățite. Evident că după ce se termină această criză, o să avem un plan foarte clar de evaluare, de discuție, ce putem îmbunătății. Dar repet acest lucru, pentru că este foarte, foarte important. În această uriașă criză, ca și presiune de cereri de sprijin ale cetățelor față de capacitatea de a răspunde, este extrem de important pentru statul român să respecte regulile pe care le-a comunicat public”, a spus Țoiu înainte de audierile din Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților.

Oana Țoiu a mai spus că un cetățean care s-a înscris pe un canal public trebuie să aibă acces la informații, „exact la fel cum are cineva care sună pe un telefon paralel”: „Să poată să fie contactate grupurile vulnerabile în ordinea vulnerabilităților, în ordinea bazată pe înscrieri reformale, pe mail, pe formulare reformale, să nu existe fiul scurt în care cineva să aibă acces privilegiat la informații”.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va da explicații în cadrul comisiei de politică externă din Camera Deputaților, în ceea ce privește repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Audierile în comisie încep la 13.30

Avocatul Adrian Cuculis a înregistrat un denunț pe numele ministrului de Externe Oana Țoiu, pe care o acuză de abuz în serviciu în legătură cu repatrierea românilor aflați în Dubai. Pentru că trebuie percheziționate dispozitivele ministrului, s-a cerut ridicarea imunității.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, ar fi trebuit să fie prezentă de la ora 12.00 la audierile din Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților pe tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu.

Țoiu nu a putut ajunge la ora 12.00, întrucât este membru în CSAT, iar la acea oră ședința era în desfășurare.

Astfel, audierile vor începe la ora 13.30.

Situația repatrierii cetățenilor români din Orientul Mijlociu a generat schimburi de replici în interiorul coaliției de guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut că este necesară clarificarea urgentă a modului în care a fost gestionat procesul de repatriere, afirmând că este în joc credibilitatea Guvernului. El i-a propus premierului Ilie Bolojan trimiterea Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Premierul Ilie Bolojan ar fi respins însă propunerea, afirmând că „nu este momentul” pentru o astfel de verificare.

În discuție a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a susținut că ministrul de Externe, Oana Țoiu, este dispusă să ofere explicații publice.

Grindeanu a replicat că, în opinia sa, există riscul ca subiectul să fie „îngropat”, adăugând că ministrul de Externe va fi audiat oricum în Parlament.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi apreciat că explicațiile oferite de ministrul de Externe într-o conferință de presă anterioară au fost „neconvingătoare” și că sunt necesare clarificări suplimentare.

Dominic Fritz a argumentat însă că momentul nu este potrivit pentru o astfel de dezbatere. Întrebat când ar trebui discutat subiectul, Fritz ar fi răspuns: „Acum este război”.

Grindeanu a insistat că tocmai contextul actual impune verificări suplimentare. Potrivit surselor MEDIAFAX, el ar fi afirmat că trebuie garantat că nu există abuzuri în procesul de repatriere și că toți cetățenii români sunt tratați egal.

„Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa”, ar fi spus Grindeanu în finalul discuției.

(sursa: Mediafax)