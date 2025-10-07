Daniel Zamfir, despre numirea lui Orban la Cotroceni: Ultimul dinozaur

Senatorul social-democrat a spus marți la Digi24 despre Ludovic Orban că „mai nou văd că a ieșit din străfundurile urâte ale politice românești”.

El a spus că numirea fostului premier „este cea mai proastă decizie pe care putea să o ia președintele, având în vedere că domnul Ludovic Orbán este un personaj politic nefrecventabil”.

„Nu e frecventabil, având în vedere toată activitatea politică a domniei sale, fiind practic, ultimul dinozaur”, a mai spus Zamfir.

(sursa: Mediafax)