Daniel Zamfir, despre numirea lui Orban la Cotroceni: Ultimul dinozaur

de Redacția Jurnalul    |    07 Oct 2025   •   16:00
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac la adresa lui Ludovic Orban, care a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă: E ultimul dinozaur.

Senatorul social-democrat a spus marți la Digi24 despre Ludovic Orban că „mai nou văd că a ieșit din străfundurile urâte ale politice românești”.

El a spus că numirea fostului premier „este cea mai proastă decizie pe care putea să o ia președintele, având în vedere că domnul Ludovic Orbán este un personaj politic nefrecventabil”.

„Nu e frecventabil, având în vedere toată activitatea politică a domniei sale, fiind practic, ultimul dinozaur”, a mai spus Zamfir.

(sursa: Mediafax)

 

