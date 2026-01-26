Biroul Politic al PNL a votat propuneri pentru pachetul de relansare economică

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Ian 2026   •   20:45
Biroul Politic al PNL a votat luni continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică și a făcut o serie de propuneri legate de acesta.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat în cadrul unei ședințe organizate luni pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică. PNL arată într-un comunicat că susține ferm adoptarea acestui pachet, considerat esențial pentru dezvoltarea economică a României, și a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor.

Conform documentului citat, PNL are în vedere două obiective strategice în cadrul acestor propuneri: echilibrarea balanței comerciale prin măsuri dedicate creșterii exporturilor de produse românești și creșterea valorii adăugate încorporate a producției interne, astfel încât economia românească să genereze mai multă competitivitate și investiții.

În cadrul ședinței, premierul și-a informat colegii că, în zilele următoare, Coaliția va decide modalitatea prin care va fi adoptat pachetul de relansare economică.

Tot astăzi, Biroul Politic Național al PNL a decis ca funcția de președinte interimar al organizației PNL Constanța să fie preluată de Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: pnl relansare economica
