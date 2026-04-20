Surse. Decizie crucială în PNL: Bolojan rămâne premier, iar liderii atacă dur PSD

PNL îl susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier: mesaj dur la adresa PSD și strategiei din culise

Liderii PNL și-au exprimat sprijinul total pentru Ilie Bolojan în contextul tensiunilor din coaliție, după ce PSD i-a retras sprijinul politic. Declarațiile din interiorul partidului indică o repoziționare strategică majoră înainte de următorul ciclu electoral.

Conducerea Partidului Național Liberal a decis să îl susțină pe Ilie Bolojan pentru a rămâne în funcția de premier și pentru a merge la consultările de la Cotroceni cu această propunere, potrivit unor surse participante la ședința desfășurată luni seară, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Decizia vine într-un moment tensionat, după ce PSD a retras sprijinul politic pentru actualul șef al Guvernului. În ciuda acestui context, liderii liberali au transmis un mesaj clar de unitate și continuitate.

Un aspect important este faptul că inclusiv Hubert Thuma, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Bolojan în interiorul partidului, și-a schimbat poziția și a anunțat că îl susține.

„Vă susținem sa fiți premier, nu e prima ședință când am spus asta. Ați luat masuri dureroase și tr sa fiți premier când vor da rezultate. Aveți toată susținerea noastră sa mergeți sa negociați sa fiți premier”, ar fi declarat Thuma în cadrul ședinței.

Bolojan refuză demisia și acuză strategia PSD

Ilie Bolojan le-a transmis colegilor că nu intenționează să demisioneze și a oferit o analiză detaliată a comportamentului PSD din ultimele luni, pe care îl consideră motivat electoral.

„Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor s-a creat treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate.”

Premierul a explicat că această strategie s-a intensificat spre finalul anului, în încercarea social-democraților de a-și recâștiga electoratul pierdut.

„Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%. Pare că această strategie nu a dat roade”, a spus Bolojan.

Acesta a acuzat și o dublă comunicare în interiorul coaliției:

„A fost un plan prin care PSD a încercat să fugă de răspundere. Erau frecvent situații în care la coaliție decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit.”

Decizii economice dificile și tensiuni în coaliție

Bolojan a subliniat că măsurile economice controversate, inclusiv creșterea TVA, au fost adoptate în urma unor discuții și acorduri în cadrul coaliției.

„Toate deciziile luate, de la creștere TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție.”

În același timp, premierul a criticat încercările PSD de a se delimita de aceste măsuri:

„Această strategie de a declara în aceste zile [...] că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea.”

Miza reală: alegerile și viitorul PNL

Bolojan a indicat că ruptura din coaliție are legătură directă cu calcule politice pe termen lung, inclusiv alegerile din 2028.

„PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat [...] Era evident că [...] pentru mine [...] e inacceptabilă.”

El a avertizat că o astfel de poziționare ar afecta grav capacitatea PNL de a rămâne relevant politic.

Ciprian Ciucu: „PSD și-a săpat singur propria groapă”

În cadrul aceleiași ședințe, Ciprian Ciucu a avut o intervenție dură, avertizând asupra riscurilor pentru viitorul partidului.

„PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi.”

Acesta a subliniat că direcția pe care o va alege PNL în următoarele luni va fi decisivă:

„Ce vom face în următoarele luni va influența viitorul partidului. Mai sunt doar doi ani.”

Ciucu a pledat pentru o repoziționare fermă a liberalilor:

„Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD.”