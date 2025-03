Ponta: Cred că este nevoie, după 18 mai, de un Guvern mult mai competent, mult mai profesionist

"Rezultatele la alegeri vorbesc de competenţă. Consider că, din păcate, calitatea profesională, de competenţă, de pregătire a celor care conduc structuri, şi aici nu vorbesc doar de prim-ministru, vorbesc de miniştri, vorbesc de secretari de stat, de şefi de agenţii, cei care sunt numiţi în funcţii, a scăzut sub un nivel acceptabil. Cred că este nevoie după 18 mai de un Guvern mult mai competent, mult mai profesionist, în care primul criteriu să fie competenţa profesională şi al doilea criteriu să fie apartenenţa la un partid sau la altul. Cu siguranţă acest Guvern va avea legitimitatea dată de un preşedinte nou ales, nu de un preşedinte care după ce a numit Guvernul actual a şi plecat, de altfel, la Sibiu, sau unde a plecat", a spus Ponta într-o conferinţă de presă.



El a adăugat că România nu poate să iasă din criză fără a avea un Guvern şi o administraţie publică centrală "mult mai competentă, pregătită, educată", decât are în acest moment.



"Am capacitatea de a discuta cu toate partidele politice în aşa fel încât acest criteriu să fie primul care să fie luat în seamă. Fiecare ministru este numit printr-un decret al preşedintelui după votul Parlamentului şi da, ştiu, cunosc şi am capacitatea de a discuta cu cel care are susţinere parlamentară în aşa fel încât competenţa, profesionalismul să fie primul criteriu în numirea în funcţie, nu carnetul de partid", a afirmat Ponta.

