Victor Ponta: Salariile și pensiile au scăzut cu 7,8% – fără ca cineva să spună direct

„Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct”, scrie pe Facebook Victor Ponta.

Potrivit fostului premier, Executivul mărește taxele și impozitele, dar „nu se atinge de banii partidelor și ai clientelei șefilor de partide”.

În declarația sa, Ponta a ironizat principalele formațiuni politice: USR – „moare de grija lui Ion Iliescu”, PSD – „moare de dragul Ministerului Transporturilor și al funcției de președinte al Camerei Deputaților”, PNL – „moare pentru că este condus de USR”, iar UDMR – „este bine, ca întotdeauna”.

„România, pe valurile furtunii – fără nimeni la cârmă!”, a concluzionat Victor Ponta.

În luna iulie 2025, indicele prețurilor de consum (IPC) a înregistrat o creștere de 2,68% față de luna anterioară, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică.

Rata inflației acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,8%, iar comparativ cu aceeași lună a anului trecut, inflația anuală a atins 7,8%.

(sursa: Mediafax)