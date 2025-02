Ponta, întrebat dacă se așteaptă să fie dat afară din PSD: Îmi asum tot ceea ce fac

„Sunt oameni și dintre cei peste 5 milioane de români care m-au votat și alții care probabil l-au votat pe domnul Iohannis și le par rău sau cei care pentru prima dată vor putea să se aleagă. E vorba de voluntari și atât, nu e vorba de partide politice”, a spus Ponta, miercuri seara, la Antena 3 CNN, despre strângerea de semnături pentru susținerea sa ca și candidat la Președinție.

El spune că se adresează celor care vor să voteze pentru ceva și nu „contra”.

Întrebat dacă o candidatură a sa ia mai degrabă din bazinul actualei coaliții, mai ales de la PSD, voturi sau dacă ia voturi mai degrabă din zona suveranistă, Victor Ponta a spus: „Dacă voi candida și când voi anunța acest lucru, încerc să-i conving pe români să fie alături de proiectul meu. După cum ați văzut pe 24 noiembrie, românii au votat, au început să voteze cum vor ei, nu cum le spune cineva de la un partid sau de la televizor”.

Întrebat în ce măsură se așteaptă să fie dat afară din PSD, Victor Ponta a spus că își asumă acest lucru.

„Îmi asum absolut tot ceea ce fac și, în consecințe, am trecut în acești 10 ani printr-o perioadă foarte grea, nu doar pentru mine, pentru toată lumea. Am fost și exclus din PSD pentru că am susținut guvernul PSD condus de Sorin Griteanu, mi s-au făcut dosare penale, mi s-a luat doctoratul. Nu mă tem în acest moment și cred că momentul e mult prea important ca să ne gândim cu frică ce o să pățesc”, a spus Ponta.

Întrebat, în continuare, dacă ia în calcul să candideze într-un tandem și într-o înțelegere cu Călin Georgescu, Ponta a spus că nu a discutat acest lucru.

„Nu am discutat. Mă cunosc cu domnul Georgescu, nu ne-am văzut în mulți ani absolut deloc. Sunt idei ale domniei sale cu care sunt de acord, altele pe care le privesc în modul meu și experiența și viața (...) Nu exclud o colaborare cu nimeni, pentru că România are nevoie, în acest moment, să strângem cât mai multe forțe, să ieșim din criza asta complită”, a afirmat Ponta.

Ponta a mai spus că nu a fost contactat de echipa care se ocupă de campania lui Călin Georgescu.

De asemenea, Ponta a mai fost întrebat de ce așteaptă să fie dat afară din PSD și nu demisionează el pentru a merge pe drumul independentului.

„Sunt convins că relația dintre mine și alegătorii PSD, pe care i-am reprezentat de câte ori am putut cu cinste, este o relație foarte importantă, este o relație personală. Totdeauna mi-am făcut datoria față de oameni care m-au votat. (...) Voi anunța foarte curând toate deciziile pe care le iau în acest sens (demisia - n.r.). Față de acum 10 ani, când eram mai tânăr și mai repezit, când e vorba de decizii foarte importante, care nu mă privesc doar pe mine, să le gândesc foarte bine, să le pregătesc foarte bine și atunci când anunț un lucru, să fiu foarte, foarte pregătit și hotărât în ceea ce am de făcut”, a răspuns Ponta.

(sursa: Mediafax)

Laura Buciu, laura.buciu@mediafax.ro

Keywords:PONTA, PSD