Cătălin Predoiu taxează eșecul negocierilor: Coaliția a ratat drumul corect

Potrivit surselor Mediafax, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a subliniat în cadrul ședinței PNL că partidul se confruntă cu un moment de maximă incertitudine, în timp ce Raluca Turcan a punctat că slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu „act de trădare națională”.

La o zi după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan, liberalii s-au strâns marți dimineață la ședința Biroului Politic Național. Mai multe nume importante din partid au luat cuvântul, printre care și Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Potrivit surselor Mediafax, acesta a subliniat faptul că PNL se confruntă cu un moment de maximă incertitudine, în ciuda unei decizii ferme de susținere internă.

„Avem în acest moment o singură certitudine: voința politică și decizia de a susține președintele partidului (Ilie Bolojan – n.r.) până la capăt. Dincolo de această certitudine, avem în față numai incertitudini. Oricât am încerca să planificăm, suntem în fața unui interval de timp nedefinit, trebuie să confruntăm incertitudini, trebuie să calibrăm pașii”, a spus Predoiu în cadrul ședinței PNL, potrivit surselor Mediafax.

Predoiu a mai spus că actuala coaliție „nu trebuia să ajungă în acest punct” și că singura soluție este scoaterea țării din această criză.

„Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri. Această coaliție nu trebuia să ajungă în acest punct. Cred că singura cale pentru a evita acest decont e să scoatem țara din criză, de aici am și plecat. Îndemn să ne regăsim menirea, încrederea, să nu uite acest partid cine este. Trebuie să ne păstrăm identitatea”, a completat Predoiu.

În cadrul ședinței PNL a luat cuvântul și Raluca Turcan, care a spus că „slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu act de trădare națională.”

Critici vehemente la adresa PSD au venit și din partea lui Gigel Știrbu, care a susținut că liberalii sunt singurii care mai au susținere publică, datorită premierului Ilie Bolojan.

„Singurul partid politic care astăzi are aderență la public este PNL. Asta se întâmplă datorită prestației prim-ministrului Bolojan”, a afirmat acesta în cadrul ședinței, potrivit surselor Mediafax.

George Știrbu a fost categoric în privința relației cu PSD, subliniind imposibilitatea unor proiecte comune cu social-democrații.

„Dacă există cineva care îmi aduce argumente că de fiecare dată când PSD a făcut o alianță cu un partid și acea formațiune a ajuns bine, eu plec acasă. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Cu PSD niciodată nu poți să stai la masă și să faci un proiect”, a mai spus acesta.

(sursa: Mediafax)