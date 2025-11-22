Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie

Plecând de la exemplele unor mari politicieni şi amintind despre cei care s-au sacrificat pentru ţară, Bolojan a adăugat că este de datoria celor aflaţi la guvernare să-şi asume responsabilităţi într-un context dificil.

„Toţi cei care avem o funcţie în PNL, mai mică sau mai mare, atunci când copiii noştri încep să înţeleagă despre ce e vorba, cred că trebuie să-i aducem aici ca să înţeleagă de ce sunt într-un fel şi nu suntem altfel şi să continuăm lucrurile pe care le facem. (...) În felul acesta înţelegem că noi avem o responsabilitate suplimentară, inclusiv politică. Programul pe care l-a propus colegul nostru Dan Motreanu, 'Modernizare cu rădăcini', înseamnă că asta este responsabilitatea noastră suplimentară faţă de cei care au făcut ceva, dar şi faţă de generaţiile următoare şi suntem aici cu o parte din colegii noştri tineri. Venind pe drum încoace, vorbeam cu colegul meu, cu domnul Boc ce mică responsabilitate avem noi astăzi faţă de ce au făcut aceşti oameni faţă cea ce au suportat. Şi uneori nu ne place dacă suntem înjuraţi, dacă trebuie să luăm decizii rele, dar, gândindu-ne la ce au făcut alţii, ne dăm seama că trebuie să facem şi noi ceea ce ni se cere pentru ţara noastră. Şi asta este şi o responsabilitate politică pe care o avem. E simplu să demisionezi, să dezertezi, e foarte simplu, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie", a transmis premierul Ilie Bolojan, după o vizită la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei.

El a subliniat că astăzi nu sunt „vremuri uşoare", dar ca lider de partid şi prim-ministru, este decis să facă tot ceea ce ţine de el "pentru ţara noastră".

„E foarte simplu, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare, dar, cât timp sunt preşedintele partidului şi cât timp avem o responsabilitate şi un mandat, sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţara noastră. Asta e şi formă de respect pentru tinerii noştri", a menţionat Ilie Bolojan.

Şeful Guvernului a efectuat, sâmbătă, o vizită în judeţul Maramureş. El a depus o coroană de flori în Cimitirul Săracilor şi a mers la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei. El a participat la deschiderea oficială a Şcolii Memoriale „Gheorghe I. Brătianu” - ediţia a XVI-a, unde le-a vorbit tinerilor liberali despre ceea ce a însemnat regimul comunist pentru România.

„Pentru mine, ca premier, a fost o onoare să fac asta şi a fost şi o obligaţie morală ca atâta timp cât sunt pe funcţie să mă duc în locuri unde sunt borne ale demnităţii noastre, şi Sighet este un astfel de loc. Cât suntem aici, mai ales cei tineri, venim să înţelegem ce înseamnă un sistem totalitar, un sistem care guvernează prin teroare, care calcă libertăţile oamenilor şi demnitatea lor în picioare. Asta a însemnat sistemul totalitar comunist şi dacă nu înţelegem asta, mai ales cei tineri, riscăm să cădem pradă unor soluţii care par simple şi de succes. Suntem aici ca să nu uităm ce a însemnat instalarea comunismului în România, crimele regimului comunist, strivirea destinelor unor oameni, distrugerea elitelor noastre (...) Suntem aici să ne aducem aminte de oameni care ne-au dat exemple de demnitate, de ceea ce înseamnă ataşament faţă de valori şi pe care nu trebuie să-i uităm", a mai spus premierul Ilie Bolojan.

AGERPRES