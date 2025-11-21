Ilie Bolojan respinge zvonurile despre tăieri salariale: „Nu are nici o legătură cu realitatea”

Bolojan taie zvonurile, nu salariile: Guvernul pregătește corecții bugetare, nu tăieri uniforme

Premierul Ilie Bolojan a respins categoric ideea unei reduceri uniforme cu 10% a salariilor din sectorul public, subliniind că această speculație „nu are nici o legătură cu realitatea”. Declarațiile au fost făcute vineri, într-o conferință de presă în care șeful Guvernului a explicat direcțiile pachetului fiscal ce urmează să fie implementat în decembrie.

Impozite mai mari pe proprietăți și buget construit pe noi măsuri fiscale

Bolojan a reamintit că unele măsuri au fost deja anunțate încă din vară, precum majorarea impozitelor pe proprietățile persoanelor fizice de la începutul anului viitor. Premierul a insistat că această creștere „era necesară” și reprezintă un angajament asumat de România în anii precedenți.

El a explicat că o parte semnificativă a investițiilor locale este finanțată de la bugetul de stat, prin programe naționale sau fonduri europene cofinanțate. În aceste condiții, spațiul bugetar devine tot mai strâmt.

„Anul viitor nu vom mai putea transfera sume pentru echilibrare bugetară, pentru că nu avem acești bani”, a avertizat prim-ministrul.

Reforma administrației: nu doar tăieri, ci eficientizare

Premierul a precizat că reforma administrației nu se rezumă la reduceri de personal, ci urmărește modernizarea aparatului public: „Nu înseamnă doar reducerea unor cheltuieli de personal, ci înseamnă în primul rând creșterea capacității administrației locale de a avea o bună guvernare, înseamnă descentralizare”.

Analiza realizată la nivelul administrației arată, potrivit lui, existența unor structuri supradimensionate și a unor posturi neperformante.

„Aceasta este valabil și în administrațiile locale, și în administrația centrală, în toate ministerele. Asta înseamnă că acolo unde se dovedește că avem personal în plus, acolo unde se dovedește că avem oameni care nu performează. Aceste posturi nu mai merită să rămână finanțate din bugetele de stat. Ele trebuie desființate”, a punctat Bolojan.

Mesaj ferm: NU se taie salariile cu 10%

În fața speculațiilor apărute în spațiul public, premierul a oferit o clarificare fără echivoc:

„Aș vrea să punctez câteva lucruri, cât se poate de clar cu câteva exemple, pentru că am văzut acest subiect legat de reducerea cheltuielilor cu 10%, care s-a transformat în percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile, ceea ce nu are nici o legătură cu realitatea și nu își propune să facă guvernul”.

Obiectivul Guvernului: credibilitate financiară și dobânzi mai mici

Bolojan a afirmat că eforturile de corecție bugetară reprezintă „singura șansă pentru a recâștiga credibilitatea noastră financiară și bugetară, pentru a ne reduce dobânzile”.

Reconfigurarea administrației, eficientizarea cheltuielilor și ajustările fiscale sunt, în viziunea lui, elemente-cheie pentru stabilitatea României în 2025.

