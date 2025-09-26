Președinta SOS, Diana Șoșoacă, ar putea fi audiată în Comisia Juridică din Parlamentul European

Parchetul instanței supreme a cerut ridicarea imunității eurodeputatei extremiste, acuzate între altele de propagandă legionară. Diana Șoșoacă se plânge la postul Russia Today că este persecutată politic.

Vicepreședintele PE Victor Negrescu spune, la RFI, că dosarul Dianei Șoșoacă va fi analizat în comisia de specialitate: „Această solicitare a fost trimisă către Parlamentul European și va exista o analiză în cadrul Comisiei Juridice, din care fac parte. O să analizăm dosarul și solicitarea pe care am primit-o și evident, în măsura în care se dorește, vom audia și europarlamentarul, dacă doamna Șoșoacă își dorește acest lucru. Aceasta este procedura normală".

Eurodeputatul PSD precizează că „de regulă, în 98% din cazuri, ridicăm imunitatea automat, pentru că Parlamentul European consideră că parlamentarii trebuie să se reprezinte în fața justiției și nu trebuie să fie protejați suplimentar. Au existat însă și excepții, chiar săptămâna aceasta, au fost o serie de eurodeputați din Ungaria, pentru care autoritățile de acolo au cerut ridicarea imunității, însă analiza dosarelor arăta clar că a fost vorba de o solicitare cu caracter politic, mai degrabă. Deci dacă doamna Șoșoacă are argumente pentru a-și apăra cazul, o să le ascultăm, nu aș vrea să anticipez rezultatul din Comisia Juridică, însă în același timp, din ce am văzut în presă, din ce am văzut în ceea ce înseamnă comunicarea instituțiilor judiciare, acuzațiile sunt unele extrem de grave. La finalul zilei, nu noi decidem, nu suntem judecători, decidem doar ridicarea imunității și acest lucru, evident, va fi coordonat cu reglementările PE, nu vom face nici un fel de excepție, nici o diferențiere și doamna Șoșoacă, fiind și avocat, sunt convins că se va apăra și dacă va prezenta argumente viabile, vom asculta”.

Întrebat dacă nu e riscantă audierea Dianei Șoșoacă în Comisia Juridică a PE, ținând cont de scandalurile pe care le face de obicei eurodeputata extremistă, Victor Negrescu a răspuns: „Noi în PE suntem obișnuiți cu eurodeputați extremiști și de aceea procedura în Comisia Juridică este una cu ușile închise, așa că nu știu unde va face show. Eu sper ca interesul său să fie să-și protejeze obiectivele, să-și apere situația sau cazul și să nu transforme lucrul acesta într-un circ”.

(sursa: Mediafax)