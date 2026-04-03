Președintele CJ Timiș: Primăriile care închid sălile de jocuri de noroc vor primi bani pentru școli

Revoluție anti-păcănele în Timiș: Bani pentru școli dacă închizi!

Primăriile din județul Timiș care elimină sălile de jocuri de noroc au șansa să obțină finanțări substanțiale pentru școli și grădinițe. Anunțul vine din partea președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care promovează un mecanism inedit de stimulare a deciziilor anti-păcănele.

Stimulente financiare pentru curaj administrativ

Alfred Simonis a detaliat planul printr-o postare pe Facebook, legat de legea recentă care a interzis jocurile de noroc în localitățile sub 15.000 de locuitori.

„Primăriile care închid sălile de jocuri de noroc, păcănelele, cum le cunoaștem, vor primi bani pentru școli. După legea prin care am scos jocurile de noroc din localitățile sub 15.000 de locuitori, a venit momentul ca și celelalte comune și orașe să le elimine. Pentru a-i convinge pe primari să aibă curajul unei asemenea decizii, încercăm, la Consiliul Județean, să găsim o formulă de acordare a unor stimulente financiare”, a anunțat Alfred Simonis.

Investiții directe în educație

Fondurile alocate de CJ Timiș vor viza construcții noi sau modernizări ale unităților de învățământ. Simonis propune un proces rapid: administrațiile locale care adoptă o hotărâre în 30 de zile vor fi prioritizate.

„Vrem un mecanism simplu și clar: administrațiile care votează în termen de 30 de zile o hotărâre de consiliu local pentru eliminarea sălilor de jocuri pot primi finanțări pentru a stimula investiții în educație. Banii pe care îi vor primi de la Consiliul Județean Timiș vor fi alocați pentru construirea de școli sau grădinițe noi ori pentru modernizarea celor existente”, a subliniat Simonis.

Alegeri clare: păcănele sau viitorul copiilor

Inițiativa vine ca un apel ferm la primari, în contextul impactului social al jocurilor de noroc asupra familiilor.

„Eu cred că alegerea e simplă: păcănele sau educație. Este un apel direct către primari pentru că nu mai putem să închidem ochii în fața unui fenomen care afectează zeci de mii de familii”, a mai spus președintele Consiliului Județean Timiș.

Mediafax