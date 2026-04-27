Bolojan și Grindeanu, față în față la președinte, dar fără un acord politic pentru stabilitate

Dominic Fritz a oferit primele detalii despre întâlnirea dintre liderii partidelor și șeful statului.

„A fost o discuție strict tehnică despre programele SAFE și PNRR, despre ce mai este de făcut, au fost prezentări ale miniștrilor responsabili, care într-un fel l-au informat pe domnul președinte, în prezența liderilor din actuala, fosta coaliție, nici nu știu cum să zic, despre ce mai este nevoie și într-un fel, bineînțeles, președintele a exprimat așteptarea lui ca toată lumea, indiferent de această criză, să tragă, să nu pierdem acești bani. Vorbim totuși despre 16 miliarde de euro din SAFE, peste 10 miliarde de euro din PNRR”, a spus Fritz la Digi24.

El spune că în cadrul întâlnirii nu au fost abordate discuții politice.

Întrebat dacă nu s-a discutat despre moțiunea anunațtă de PSD și AUR, Dominic Fritz a spus că a auzit de acest lucru abia după ședință.

„A fost o discuție fără telefoane, noi am aflat când am ieșit de acolo, eu cel puțin când mi-am luat din nou telefonul”, a spus liderul USR.

El crede că aceasta a fost o încercare a președintelui „de a izola aceste două mari teme, cu mulți banii în spate, SAFE și PNRR, de conflictul politic”.

„Dacă asta va reuși, vom vedea. Eu cred că în orice caz este un act de iresponsabilitate fix în aceste ultimele săptămâni pentru programul SAFE, fix în aceste ultimele luni pentru programul PNRR, ca PSD să declanșeze acum o astfel de criză și să o facă în felul în care o fac. Deci riscul oricum este mare și sper că totuși există un dram, un minim de responsabilitate față de țară. Dar dacă mă uit ce se întâmplă, am mari dubii dacă vom reuși”, a mai declarat Dominic Fritz.

(sursa: Mediafax)