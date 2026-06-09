x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Tomac spulberă speculațiile momentului: Nu îmi depun mandatul!

Tomac spulberă speculațiile momentului: Nu îmi depun mandatul!

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   21:49
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Tomac spulberă speculațiile momentului: Nu îmi depun mandatul!
Eugen Tomac demolează scenariul retragerii

Premierul desemnat Eugen Tomac dezminte informația conform căruia ar urma să își depună miercuri mandatul.

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, marți, că „circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice”.

Referitor la aceast zvon, Tomac a transmis că „este FALS!”.

„Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul”, a precizat politicianul. El a adăugat că va „duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”.

„Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură”, a concluzionat premierul desemnat.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: eugen tomac zvon mandat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri