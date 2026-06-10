Administrația Străzilor, păzită de o firmă cu legături într-un dosar instrumentat de DNA 

Paza bunurilor mobile și imobile, dar și a integrității fizice a personalului Administrației Străzilor București este asigurată de o firmă căreia instituția în cauză i-a atribuit, la finalul lunii aprilie, un contract de peste 1,8 milioane de lei fără licitație. Compania este patronată de o femeie de afaceri care deține părți sociale și într-o firmă de pază din Deva, despre care presa scrie că este controlată, în realitate, de către ginerele lui Vasile Blaga. Mai mult, aceeași firmă din Deva a avut în proprietate un autoturism SUV condus de un individ implicat în dosarul „Mafia Spitalelor”, anchetat de către Direcția Națională Anticorupție în 2023.

Administrația Străzilor București, structură aflată în subordinea Primăriei Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, a încheiat, recent, fără licitație, un contract având ca obiect prestarea serviciilor de pază, monitorizare și intervenție la obiectivele pe care le administrează.

Potrivit anunțului de atribuire, publicat de către autoritatea contractantă în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), serviciile în cauză vizează „securizarea integrității bunurilor mobile și imobile, cât și protecția personalului angajat al Administrației Străzilor București”.

La data de 30 aprilie 2026, instituția în cauză a încheiat cu SC Tetra Sistem Guard SRL un contract având numărul 30/2026, în valoare finală negociată de 1.496.140,8 lei fără TVA, respectiv de 1.810.330,4 lei cu TVA inclusă (362.066,07 euro), finanțarea fiind asigurată din fonduri bugetare.

Achiziția s-a făcut prin atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Justificarea acestei maniere de contractare a fost aceea a existenței unei „extreme urgențe, determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă”.

Conexiunea cu un dosar de corupție

SC Tetra Sistems Guard SRL, compania care și-a adjudecat acest contract fără licitație, este deținută, conform unei încheieri de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) din 23 iulie 2025, de către o anume Roxana Diana Georgescu, cu domiciliul în Voluntari, județul Ilfov, în calitate de asociat unic.

Roxana Diana Georgescu figurează, de asemenea, ca acționar într-o altă firmă, pe nume SC Centistar Proxim SRL, iar, potrivit site-ului „Tolo.ro”, această companie a avut în proprietate un autoturism marca Volkswagen Touareg în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție ar fi găsit banii de mită din dosarul „Mafia Spitalelor”, în care denunțătoare este fosta șefă a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), Oana Sivache, o apropiată a USR-istului Vlad Voiculescu, ea însăși cercetată, ulterior, de către DNA, într-un alt dosar.

Concret, în septembrie 2023, DNA i-a reținut pe Cristian Plută, la acel moment director adjunct al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru luare de mită, și pe managerul de la acel moment al Spitalului Clinic Colentina București, George Mirel Cristescu, acuzat de dare de mită și delapidare. În dosar a mai fost anchetată și o altă persoană fizică, acuzată de instigare la dare de mită, complicitate la dare de mită și complicitate la permiterea accesului fără drept la informații nedestinate publicității.

SUV-ul și banii

Site-ul „Tolo.ro” susținea, la acel moment, că, în această schemă infracțională, exista și un anume Silviu, care ar fi condus acel autoturism Volkswagen Touareg, mașină înmatriculată pe numele firmei Centistar Proxim SRL.

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Centistar Proxim SRL este o firmă cu sediul în municipiul Deva, județul Hunedoara, care are drept asociați pe Viorica Horvath și pe Roxana Diana Georgescu, aceasta din urmă fiind chiar patroana firmei care a primit, la finalul lunii aprilie a acestui an, fără licitație, contractul de pază din partea Administrației Străzilor București SA, structură din subordinea Primăriei Capitalei.

Mai mult, în 20 mai 2019, Roxana Diana Georgescu a devenit al doilea administrator cu puteri depline al companiei SC Centistar Proxim SRL, cu un mandat pe perioadă nedeterminată.

Publicația „Libertatea”, citată de site-ul “Tolo.ro”, scria, tot în 2023, că a verificat această companie din municipiul Deva și a descoperit că firma nu mai avea activitate. Redacția a găsit foștii angajați ai Centistar Proxim SRL, care au declarat că „ginerele lui Vasile Blaga era cel care controla compania noastră, Centistar. Viorica Moldovan lucra la Centistar, dar și la Medical Emergency Division SRL, firmă aflată în proprietatea lui Ionuț Rudeanu, ginerele lui Vasile Blaga, și a lui Agathe Blaga, fata politicianului”.

Interesant este că, atât compania Centistar Proxim SRL, cât și SC Medical Emergency SRL, au sediul la aceeași adresă din Deva, în strada Sântuhalm.

Contracte cu instituțiile primăriei

Revenind la SC Tetra Sistems Guard SRL, compania care a încheiat afacerea cu Administrația Străzilor București, aflăm că aceasta a derulat mai multe contracte cu instituții din subordinea Primăriei Capitalei.

Spre exemplu, la data de 3 mai 2022, firma patronată de Roxana Diana Georgescu a primit de la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București un contract în valoare de 6.721.550,8 lei fără TVA, având ca obiect prestarea serviciilor de pază, protecția persoanelor, monitorizarea sistemelor de alarmare, la care se adaugă transportul bunurilor și valorilor.

De asemenea, la data de 28 mai 2025, aceeași firmă a primit de la Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București (ARCUB) un contract în valoare de 459.881,76 de lei fără TVA, pentru prestarea serviciilor de pază și protecție la imobilul ARCUB din Strada Lipscani și la Casa Eliad, din Bulevardul Mircea Vodă.

SC Tetra Sistems Guard SRL a mai fost contractată și de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, de unde și-a adjudecat patru loturi ale unui contract de servicii de pază și patrulare. în valoare de 35.343.664,76 lei fără TVA.

Au curs afacerile cu statul, din 2022 încoace

Nu doar instituțiile din subordinea Primăriei Capitalei au apelat la serviciile acestei firme SC Tetra Sistems Guard SRL. Conform arhivei SEAP, începând cu anul 2022, această companie a prestat servicii de pază pentru Autoritatea Națională de Cercetare, Spitalul Clinic Municipal „Dr. Curteanu” din Oradea, Casa Oamenilor de Știință, Romgaz, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Metrorex SA, Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș, Autoritatea Vamală Română, Primăria Municipiului Târgu Mureș, CFR Călători, RA-APPS, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Agenția Națională pentru Sport, Administrația Domeniului Public Sectorul 2, Institutul Național de Statistică și ROMATSA.

La rândul ei, și compania Centistar Proxim SRL a avut, în 2019, două contracte cu Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București.

Este vorba despre servicii de pază și de patrulare cu 32 de posturi. în valoare de 8.428.800 de lei fără TVA, precum și despre servcii de pază cu 30 de posturi permanente, în valoare de 7.138.632 de lei fără TVA.