x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Nicușor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive

Nicușor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive

de Redacția Jurnalul    |    20 Dec 2025   •   22:00
Nicușor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive
Sursa foto: Hepta/Nicușor Dan, sesizare Curtea Constitutionala

Preşedintele Nicuşor Dan spune că, după o decizie recentă a Curţii Constituţionale, Preşedintele României poate sesiza CCR pentru orice lege.

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat sâmbătă o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care include faptul că preşedintele României poate sesiza CCR în legătură cu o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce Parlamentul a reexaminat-o.

Această decizie marchează o revenire la practica constituţională anterioară anului 2018, consolidând rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei.

„Curtea Constituţională a decis recent o schimbare esenţială: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament”, a scris Nicuşor Dan pe X.

„Este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei”, a adăugat președintele.

El a mai spus că această clarificare rezultă din propria sa sesizare, în cadrul căreia Curtea Constituţională a admis obiecţia şi a declarat neconstituţională o lege privind reorganizarea unor unităţi de cercetare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Nicușor Dan Curtea Constitutionala sesizare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri