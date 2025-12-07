Am putea avea o prezență dezastruoasă la vot - avertisment lansat de un cunoscut sociolog

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   11:37
Sursa foto: Hepta/Prezență redusă la vot în cursul dimineții

Sociologul Remus Ștefureac avertizează că prezența la alegerile locale parțiale din București ar putea fi dezastruoasă.

Ștefureac estimează că, dacă se păstrează ritmul actual de vot, prezența finală va fi sub 30%.

„Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot la alegerile anterioare din 9 iunie 2024, prezența finală va fi sub 30%", a declarat Remus Ștefureac.

Sociologul explică însă că scenariul poate evolua în funcție de mobilizarea din orele următoare:. „Dacă crește ritmul de vot, atunci este posibil să ne apropiem de nivelul din 2024 care a fost la final de 41%”.

Ștefureac apreciază că depășirea prezenței de 41% înregistrate la alegerile locale din 9 iunie 2024 în București „pare, nu imposibilă, dar improbabilă acum”, având în vedere datele curente.

La alegerile din 9 iunie 2024, prezența finală în Capitală a fost de 41,3% la alegerile locale - cea mai scăzută din țară.

Estimările sociologului sugerează că scrutinul de astăzi ar putea înregistra o mobilizare și mai slabă, în absența unei creșteri semnificative a numărului de votanți în orele următoare.

(sursa: Mediafax)

