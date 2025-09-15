Bolojan: O țară care trăiește pe datorie trebuie să-și pună normele la nivel decent

„Aș vrea să vă duceți aminte că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român într-un an de zile este de 30 de miliarde de euro. Deci România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcționa. Și atunci nu mai puteam continua așa pentru că intram într-o fundătură", a declarat Bolojan în ședința Senatului.

„Deciziile legate de acest pachet nu țin neapărat de Ministerii Educației, ci țin de decizii ale coaliției care au avut în vedere situația reală a României”, a spus Bolojan.

Referindu-se la creșterea normei didactice, Bolojan a comparat situația din România cu alte țări europene. „Nu se va mai preda 16 ore sau 18 ore pe săptămână, se va preda 20 de ore. Vi s-au dat datele că suntem într-o medie europeană. De 20 de ore în Germania, 24-25 de ore. O țară care trăiește pe datorie, vreți să rămână cu normele de predare la nivelul cel mai de jos sau peste tot, inclusiv în această zonă, trebuie să le pună la un nivel decent?"

„În loc de 160.000 de posturi de titulari, 30.000 la plata cu ora și peste 40.000 de posturi care erau susținute de suplinitori, vor fi astăzi doar jumătate din posturile la plata cu ora, și deci mai mulți copii din România vor beneficia de profesori titulari la clasă”, potrivit prim ministrului.

Privind reducerea burselor, Bolojan a prezentat o perspectivă comparativă. „Aveam, cred că, 188 milioane valoarea burselor, deci aproape 40 de milioane de euro în 2020, și peste trei ani de zile am ajuns la 4,7 miliarde de lei, deci aproape la un miliard de euro, o creștere de 25 de ori în trei ani de zile. În 2015-2016 aveam 3 milioane de elevi și primeau burse 124.000. În 2024 avem 2.250.000 de elevi, 1.400.000 de elevi primeau burse, 62% față de 4%”.

„Vă spun foarte deschis, indiferent cine va fi premier, dacă nu ne vom corecta cheltuielile, nu vom le lua sub un control, în toate domeniile de activitate este doar o problemă de timp până ceea ce am făcut până acum va fi consumat de cheltuielile pe care nu le oprim”.

Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterii unei moțiuni simple intitulate „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj", depusă de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, și semnată de 38 de senatori din opoziție.

(sursa: Mediafax)