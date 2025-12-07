Primul incident la alegeri: O persoană prinsă când își poza buletinul de vot, în Constanța

Agenții deplasați la fața locului au confirmat sesizarea și au dispus măsurile legale care se impun conform Legii 115 din 2015, a declarat inspector de poliție Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Reprezentantul IPJ Constanța a reamintit că este interzisă fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, aceasta constituind contravenție conform legislației electorale.

În afara acestui incident, alegerile locale parțiale din localitățile Lumina și Dobromir s-au desfășurat fără probleme. Toate secțiile de votare au fost predate dimineață președinților birourilor electorale cu sigiliile intacte, iar pe parcursul nopții nu s-au produs incidente care să vizeze securitatea sediilor.

Andreea Ambroze a precizat că în preziua alegerilor și pe parcursul nopții, la nivelul județului Constanța, nu au fost sesizate alte incidente privind posibile fapte nelegale în legătură cu procesul electoral.

Structurile MAI din Constanța au ca misiuni principale menținerea ordinii publice în zona secțiilor de votare, investigarea sesizărilor privind posibile incidente legate de procesul de vot și asigurarea securității transportului dosarelor cu rezultatele votării.

(sursa: Mediafax)