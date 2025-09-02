Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra lipsei unui proiect de țară: „Avem nevoie de un nou obiectiv strategic!”

În acest context, Dan Voiculescu salută inițiativa Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României de a organiza un concurs național dedicat acestei teme majore, cu două secțiuni – pentru specialiști și pentru tineri. Potrivit acestuia, succesul depinde de declanșarea unei dezbateri publice de amploare, care să implice competențe diverse din economie, educație, sănătate și cultură.

„ Pentru succesul acestui demers, esențială va fi declanșarea și dezvoltarea unei dezbateri publice de anvergură! Cu implicarea a cât mai multor resurse de inteligență, de competență și de experiență în domeniile esențiale (economie, educație, sănătate, cercetare, cultură).

Societatea românească în ansamblu are nevoie să fie motivată și implicată în identificarea priorităților strategice.

Când a avut obiective clare, precum aderarea la NATO și UE, România a făcut progrese uriașe. Avem nevoie de un nou obiectiv strategic, asumat de toate forțele politice și sociale relevante”, spune Dan Voiculescu.