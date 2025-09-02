x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra lipsei unui proiect de țară: „Avem nevoie de un nou obiectiv strategic!”

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra lipsei unui proiect de țară: „Avem nevoie de un nou obiectiv strategic!”

de Redacția Jurnalul    |    02 Sep 2025   •   14:16
Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra lipsei unui proiect de țară: „Avem nevoie de un nou obiectiv strategic!”
Sursa foto: Dan Voiculescu

Dan Voiculescu reamintește importanța unui obiectiv strategic național, subliniind că dezbaterile electorale recente nu au oferit soluții clare privind viitorul României. El observă că, deși în spațiul public se discută despre un proiect de țară, nu există încă o propunere concretă, solidă și supusă unei dezbateri reale.

În acest context, Dan Voiculescu salută inițiativa Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României de a organiza un concurs național dedicat acestei teme majore, cu două secțiuni – pentru specialiști și pentru tineri. Potrivit acestuia, succesul depinde de declanșarea unei dezbateri publice de amploare, care să implice competențe diverse din economie, educație, sănătate și cultură.

„ Pentru succesul acestui demers, esențială va fi declanșarea și dezvoltarea unei dezbateri publice de anvergură! Cu implicarea a cât mai multor resurse de inteligență, de competență și de experiență în domeniile esențiale (economie, educație, sănătate, cercetare, cultură).

Societatea românească în ansamblu are nevoie să fie motivată și implicată în identificarea priorităților strategice.
Când a avut obiective clare, precum aderarea la NATO și UE, România a făcut progrese uriașe. Avem nevoie de un nou obiectiv strategic, asumat de toate forțele politice și sociale relevante”, spune Dan Voiculescu.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Dan Voiculescu proiect de țară
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri