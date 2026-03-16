Social-democrații anunță că au depus amendamentele la proiectul bugetului de stat pe 2026

Partidul Social-Democrat a depus, luni, amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026, după mai multe nemulțumiri în interiorul Coaliției.

Partidul susține că sursele de finanțare au fost trecute cu vederea de Ministerul Finanțelor și că banii ar putea veni din plățile restante ale CAS-ului – care se ridică la 3,7 miliarde de lei – sau din colectarea TVA.

Potrivit surselor PSD, prima sursă de bani indicată este recuperarea unei părți din arieratele la contribuțiile sociale. Potrivit amendamentelor depuse, PSD propune ca statul să recupereze cel puțin 1,3 miliarde de lei din suma restantă de 3,7 miliarde de lei.

Social-democrații susțin că aceste restanțe reprezintă bani opriți din salariile angajaților pentru contribuția la pensii, dar care nu au fost virați la stat.

Cea de-a doua sursă de bani indicată de formațiune este reprezentată de o creștere a încasărilor din TVA cu încă un miliard de lei, „având în vedere creșterea prețului combustibililor care înseamnă majorarea veniturilor încasate de întreaga piață a combustibililor – una dintre cele mai importante ramuri ale economiei”.

În total, cele două măsuri ar aduce 2,3 miliarde de lei în plus la buget, potrivit calculelor făcute de social-democrați.

PSD vrea eliminarea CASS pentru unele categorii

Amendamentele depuse de PSD mai vizează, printre altele, și eliminarea CASS pentru unele categorii, respectiv mame, veterani de război, persoane invalide, personal monahal, fiindcă nu acest lucru nu este un privilegiu, ci „un sprijin firesc”.

De asemenea, PSD ar vrea să acorde ajutoare one/off și pentru pensionarii militari cu pensii mai mici de 3.000 de lei. Impactul bugetar ar fi de 10 milioane de lei pentru pensiile MAI și 12 milioane de lei la MApN. De asemenea, o altă propunere este aceea de a aloca 100 de milioane de lei pentru brățările electronice folosite în sistemul de supraveghere judiciară.

Amendamentele mai vizează și alocarea unor venituri suplimentare, care să vină drept sprijin pentru familiile cu venituri mici și copii, ajutoare pentru familiile care au în întreținere copii cu dizabilități, dar și un ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public.

Cu o zi înainte, Consiliului Politic Național al PSD a decis să voteze bugetul de stat pentru anul 2026, dar reprezentanții partidului au anunțat că vor depune amendamente. „Am ales această variantă democratică pentru a depăși blocajul pe care l-ați creat la nivelul coaliției prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD și invităm toate forțele politice din Parlament să susțină acest demers”, a spus Sorin Grindeanu, într-o scrisoare adresată duminică premierului Bolojan.

Pe de altă parte, premierul Bolojan afirma duminică seara, la Digi24, că amendamentele care urmau să fie depuse astăzi de PSD reprezintă o acțiune politică, avertizând că toate cheltuielile trebuie să aibă și o sursă de finanțare.

(sursa: Mediafax)