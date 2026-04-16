PSD amenință cu retragerea totală din Guvern dacă Bolojan nu pleacă până pe 23 aprilie

Potrivit declarațiilor sale, dacă PSD va decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, următorul pas va fi solicitarea demisiei acestuia, iar în lipsa unei retrageri rapide, miniștrii social-democrați vor ieși din Guvern.

PSD va intra luni, 20 aprilie, într-o consultare internă decisivă privind viitorul coaliției și susținerea acordată premierului Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor Mediafax, aproximativ 5.000 de membri ai partidului ar urma să voteze dacă îi retrag sau nu sprijinul politic șefului Guvernului, într-o ședință programată la Parlament.

În cazul foarte probabil în care rezultatul votului va fi favorabil retragerii sprijinului, scenariul discutat în acest moment în PSD este unul în doi pași: mai întâi retragerea sprijinului politic pentru premier, apoi, dacă Ilie Bolojan nu demisionează în următoarele 72 de ore, demisia în bloc a celor vicepremierului și a celor șase miniștri social-democrați joi, 23 aprilie.

Claudiu Manda a confirmat cel puțin parțial planul PSD după votul de luni.. Liderul social-democrat a transmis că, în cazul unui vot majoritar împotriva actualei formule de guvernare, premierul ar trebui să facă „primul gest de responsabilitate” și să demisioneze. În caz contrar, PSD ia în calcul retragerea tuturor miniștrilor săi din Executiv într-un interval de 48 până la 72 de ore.

„Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan. Dacă rezultatul votului va fi majoritar în sensul că nu mai putem continua așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la Ilie Bolojan. Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: Am înțeles, mulțumesc de colaborare. Dacă nu dorește, cred că va exista un termen de 48–72 de ore. Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a declarat Claudiu Manda în cadrul unui podcast Evz.ro

Potrivit calculelor Mediafax, fără PSD, nucleul format din PNL, USR, UDMR și grupul minorităților ar strânge doar 181 de voturi în Parlament, sub pragul de 233 necesar pentru susținerea unui guvern.

Pe 2 aprilie, întrebat dacă ia în calcul demisia după consultarea PSD, Ilie Bolojan a respins public această variantă. Miercuri, premierul a avut și o întrevedere de aproximativ două ore cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, însă nici Administrația Prezidențială, nici Palatul Victoria nu au comunicat oficial tema discuției.

Surse din partid susțin pentru Mediafax că social-democrații și-ar dori continuarea guvernării, dar fără Ilie Bolojan în fruntea Executivului și fără USR în noua construcție politică.

În interiorul PSD există speranța că nemulțumirile față de actualul premier se vor accentua și în PNL, iar tabăra anti-Bolojan ar putea încerca o schimbare la vârful partidului. Într-un asemenea scenariu, social-democrații ar lua în calcul negocieri pentru o nouă coaliție PSD-PNL-UDMR, condusă de un alt premier liberal.

(sursa: Mediafax)