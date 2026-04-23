Final de drum pentru marea coaliție: Miniștrii PSD părăsesc echipa lui Ilie Bolojan

PSD are șase portofolii ministeriale.

Pleacă din Guvern: ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, ministrul Justiției Radu Marinescu și ministrul Muncii Florin Manole.

De asemenea, vicepremierul Marian Neacșu și șeful Secretariatului General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, sunt și ei social-democrați.

Odată cu demisia miniștrilor PSD, Guvernul Bolojan își modifică semnificativ compoziția politică. PSD iese efectiv din coaliția de guvernare.

Premierul va numi interimari dintre membrii actuali ai Cabinetului. Interimatul este limitat la 45 de zile.

PSD comunică oficial demisiile miniștrilor: Marchează inițierea schimbării cerute de români

Partidul Social Democrat a transmis oficial, joi, într-un comunicat de presă, faptul că demisiile au fost depuse și că premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare.

„PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan. Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice”, transmite PSD.

Potrivit PSD, menținerea în fruntea unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, „constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale”.

„Retragerea miniștrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români. Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare! Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeași cale care s-a dovedit greșită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm!”, arată PSD.

Social-democrații spun că sunt pregătiți să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară.

„Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană. De asemenea, miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor. În această perioadă, miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern, dar își vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnați de celelalte partide din Coaliția de guvernare”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Cei șase miniștri din partea PSD au venit la ora 14.00 pentru a demisiona din funcție.

(sursa: Mediafax)