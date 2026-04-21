Cutremur la Guvern: PSD discută retragerea tuturor secretarilor de stat. Planul lui Claudiu Manda

Claudiu Manda a spus marți, la Digi24, că PSD a decis că nu mai poate colabora cu Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru: „Am așteptat sau așteptăm cele 3 zile să vedem decizia domniei sale”.

Întrebat ce urmează el a răpuns: „Sigur că urmează pasul doi și anume PSD-ul să și demonstreze în fapt că nu mai este la guvernare. Iar gestul administrativ, că nu vorbim de gest politic, este ca miniștrii PSD să se retragă din guvern. Joi”.

Claudiu Manda a precizat că există discuții cu privire la retragerea secretarilor de stat și a prefecților.

„În prima etapă dacă vor exista discuții la Cotroceni și nu vor avea o finalitate, în prima etapă vom retrage miniștrii din guvern pentru a arăta că nu mai există această susținere. Există și aici o dezbatere dacă să retragem și secretarii de stat. Sigur că și aici trebuie să vedem cum se interpretează gestul. Pentru că nu e vorba că ne legăm de scaune. Și prefecții. Nu e vorba că ne legăm de scaune, e vorba că dăm un mesaj că ne retragem de tot și nu mai suntem dispuși să revenim într-o coaliție pro-europeană”, a spus Manda, care a precizat că Psd vrea să rămână într-o astfel de coaliție dar cu un alt prim-ministru.

