Demisia sau căderea Guvernului! PSD pregătește moțiunea de cenzură dacă Bolojan nu pleacă de bunăvoie

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marți, la Radio România Actualități, că decizia privind o eventuală moțiune de cenzură va fi luată după consultările politice de la Palatul Cotroceni, convocate miercuri de președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă PSD va depune o moțiune de cenzură în calcul în situația în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona, Sorin Grindeanu a afirmat că aceasta este una dintre variante.

„E una din variantele luate în calcul. Haideți să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări”, a spus Grindeanu la Radio România Actualități.

Întrebat dacă PSD ar vota o moțiune de cenzură anunțată de o altă formațiune politică, inclusiv partidul AUR, liderul social-democrat a răspuns: „E una din variante și aceasta”.

Grindeanu a explicat că mandatul primit din partea partidului este clar: „Din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”.

În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate, invocat de reprezentanți ai partidului AUR, Grindeanu a subliniat dificultățile constituționale.

„Ca să ajungi la alegeri anticipate trebuie să pice încă vreo guverne ca să poți să ajungi la alegeri anticipate. Evident, dar nu e de ajuns. (…) Niciodată nu pot să excluzi acest lucru, dar în România, constituțional, e dificil să ajungi la alegeri anticipate. Să pice atâtea guverne… E o procedură mai dificilă decât în alte țări ale Uniunii Europene”, a explicat Grindeanu.

Liderul social-democrat a mai sugerat că, în lipsa unei demisii a premierului în urma consultărilor, PSD ar putea merge mai departe cu retragerea din guvern: „PSD se retrage din guvern”.

Luni seara, PSD a decis să retragă sprijinul pentru Ilie Bolojan. Premierul a declarat, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la scurt timp după votul social-democraților, că nu își va da demisia și a catalogat decizia PSD drept „complet greșită și iresponsabilă” față de România, nu față de o persoană.

Președintele Nicușor Dan îi cheamă, miercuri, la consultări, pe liderii partidelor din Coaliția de guvernare, anunță Administrația Prezidențială.

(sursa: Mediafax)