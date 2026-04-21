Jurnalul.ro Ştiri Politică Demisia sau căderea Guvernului! PSD pregătește moțiunea de cenzură dacă Bolojan nu pleacă de bunăvoie

de Redacția Jurnalul    |    21 Apr 2026   •   14:30
PSD amenință cu moțiunea de cenzură dacă premierul refuză să demisioneze.

Reprezentanții PSD analizează depunerea sau susținerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, în funcție de cum se vor încheia consultările de la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan pentru miercuri. „E una din variantele luate în calcul”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marți, la Radio România Actualități, că decizia privind o eventuală moțiune de cenzură va fi luată după consultările politice de la Palatul Cotroceni, convocate miercuri de președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă PSD va depune o moțiune de cenzură în calcul în situația în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona, Sorin Grindeanu a afirmat că aceasta este una dintre variante.

„E una din variantele luate în calcul. Haideți să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări”, a spus Grindeanu la Radio România Actualități.

Întrebat dacă PSD ar vota o moțiune de cenzură anunțată de o altă formațiune politică, inclusiv partidul AUR, liderul social-democrat a răspuns: „E una din variante și aceasta”.

Grindeanu a explicat că mandatul primit din partea partidului este clar: „Din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”.

În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate, invocat de reprezentanți ai partidului AUR, Grindeanu a subliniat dificultățile constituționale.

„Ca să ajungi la alegeri anticipate trebuie să pice încă vreo guverne ca să poți să ajungi la alegeri anticipate. Evident, dar nu e de ajuns. (…) Niciodată nu pot să excluzi acest lucru, dar în România, constituțional, e dificil să ajungi la alegeri anticipate. Să pice atâtea guverne… E o procedură mai dificilă decât în alte țări ale Uniunii Europene”, a explicat Grindeanu.

Liderul social-democrat a mai sugerat că, în lipsa unei demisii a premierului în urma consultărilor, PSD ar putea merge mai departe cu retragerea din guvern: „PSD se retrage din guvern”.

Luni seara, PSD a decis să retragă sprijinul pentru Ilie Bolojan. Premierul a declarat, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la scurt timp după votul social-democraților, că nu își va da demisia și a catalogat decizia PSD drept „complet greșită și iresponsabilă” față de România, nu față de o persoană.

Președintele Nicușor Dan îi cheamă, miercuri, la consultări, pe liderii partidelor din Coaliția de guvernare, anunță Administrația Prezidențială.

