Surse. Negocieri explozive în Coaliție: PSD vrea să-l dea jos pe Bolojan. Grindeanu oferă renunțarea la funcția de premier în 2027 și mai multe portofolii de miniștrii pentru USR

Criză în Coaliție: PSD negociază schimbarea premierului înainte de votul decisiv din 20 aprilie. Negocieri intense și concesii majore în culisele puterii

Cu doar câteva zile înainte de votul decisiv din 20 aprilie, scena politică este zguduită de negocieri intense în interiorul Coaliției de guvernare. PSD încearcă să forțeze o schimbare majoră la vârful Executivului, vizând înlocuirea premierului Ilie Bolojan.

Potrivit unor surse politice, social-democrații discută simultan atât cu PNL, cât și cu USR, într-o încercare de a strânge sprijinul necesar pentru a-l înlătura pe actualul prim-ministru. Miza este una uriașă: reconfigurarea puterii și controlul guvernării într-un moment delicat, potrivit Antena 3.

PSD, dispus să renunțe la funcția de premier în 2027

În încercarea de a convinge liberalii să accepte schimbarea lui Ilie Bolojan, PSD ar fi venit cu o ofertă surprinzătoare. Surse din partid susțin că formațiunea este dispusă să renunțe la rotația guvernamentală din 2027, când funcția de premier ar fi trebuit să revină social-democraților.

Această concesie ar reprezenta o mutare strategică majoră, în condițiile în care funcția de prim-ministru era considerată o certitudine pentru liderul PSD, Sorin Grindeanu. Totuși, renunțarea la acest avantaj ar avea un singur scop: înlocuirea rapidă a lui Bolojan.

USR, ținta unei noi strategii politice

În paralel, PSD încearcă să atragă și sprijinul USR, schimbând complet discursul din ultimele luni. Dacă anterior social-democrații susțineau ieșirea USR de la guvernare, acum sunt dispuși să ofere mai multe ministere pentru a obține susținerea necesară.

Această schimbare de strategie evidențiază presiunea uriașă din interiorul Coaliției și dorința PSD de a forța o resetare rapidă a echilibrului politic.

Totuși, reprezentanții USR resping aceste scenarii. Deputatul Cezar Drăgoescu a declarat că aceste informații sunt doar o „perdea de fum”, sugerând că adevăratele negocieri vizează alte poziții-cheie din stat.

„Din punctul meu de vedere, este doar o perdea de fum”, a spus acesta, explicând că, în opinia sa, în spatele acestor discuții se află negocieri pentru funcții importante din sistemul judiciar.

El a continuat, subliniind lipsa unor discuții reale în interiorul partidului: „Nu știu și nu am cunoștință, deși fac parte din conducerea partidului, de niciun fel de discuție să mai luăm niște ministere”.

Bolojan pregătește scenariul unui guvern minoritar

În fața acestor presiuni, premierul Ilie Bolojan nu stă pasiv. Surse politice susțin că acesta ia în calcul varianta unui guvern minoritar, susținut din Parlament inclusiv de AUR.

Deși controversată, această opțiune ar putea asigura continuitatea guvernării. Liberalul Daniel Fenechiu a explicat că ideea nu este una nouă și că stabilitatea ar putea impune astfel de compromisuri.

„Am spus adevărul”, a declarat acesta, referindu-se la posibilitatea ca AUR să susțină un guvern minoritar. El a explicat că, în contextul actual, depășirea animozităților ar putea deveni necesară pentru menținerea stabilității politice.

Totuși, această variantă este considerată riscantă. USR avertizează că o astfel de alianță ar putea avea consecințe grave, iar presiunile politice ar deveni constante.

Votul din 20 aprilie, moment decisiv

În final, toate aceste scenarii vor fi tranșate pe 20 aprilie, când PSD va decide oficial direcția partidului. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a confirmat că există trei opțiuni clare: ieșirea de la guvernare, schimbarea premierului sau continuarea actualei formule.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a transmis că nu ia în calcul demisia înainte de un eventual vot de neîncredere.

„Nu se pune problema unei demisii”, a spus acesta, explicând că responsabilitatea funcției îl obligă să rămână în poziție până la o decizie politică clară.