PSD, acuzat de ipocrizie în scandalul listării companiilor de stat. Mesaj dur al vicepremierului Oana Gheorghiu

Disputa privind companiile de stat: ce spune Guvernul despre listări și privatizări

Un nou conflict politic izbucnește pe tema companiilor de stat, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu lansează acuzații directe la adresa PSD. Oficialul susține că partidul critică astăzi exact politicile economice pe care le-a promovat în trecut, alimentând o dezbatere aprinsă despre privatizări, listări la bursă și controlul asupra resurselor strategice.

PSD vs. Guvern: disputa privind „vânzarea țării”

Vicepremierul Oana Gheorghiu acuză PSD că folosește un discurs populist pentru a bloca reformele din companiile de stat și pentru a-l ataca pe premierul Ilie Bolojan.

„PSD vrea să scape de Ilie Bolojan pentru că „ne vinde țara”, așa că inițiază o lege ca să „apere” ei companiile de stat.”

Declarația vine în contextul unei inițiative legislative controversate, care ar limita listarea unor pachete de acțiuni ale companiilor de stat pe bursă.

Istoria privatizărilor: acuzații directe la adresa PSD

În mesajul său, Gheorghiu trece în revistă o serie de privatizări și listări realizate de guverne conduse de PSD:

„Hai să vedem cine „ne-a vândut țara”:

1. Sidex Galați - privatizată în 2001 de prim-ministru PSD Adrian Năstase;

2. Petrom - listată și apoi privatizată (2001-2004) de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

3. Distrigaz Sud - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

4. Distrigaz Nord - privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

5. Nuclearelectrica - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

6. Romgaz - listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

7. Electrica - listată în 2014 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

8. Hidroelectrica - listată în 2023 de prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu.”

Vicepremierul subliniază că aceste decizii au contribuit la modernizarea economiei și la creșterea transparenței.

Listarea nu înseamnă „vânzare”: explicația Guvernului

Potrivit oficialului, există o diferență majoră între privatizare și listarea minoritară pe bursă:

„În toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar. Companiile nu au fost „vândute”, ci au devenit mai valoroase, mai transparente și mai bine administrate.”

Ea explică faptul că listările de 5–10% aduc beneficii clare economiei:

„aduci capital fără dobândă

crești valoarea companiei

introduci transparență și disciplină

creezi oportunități pentru fondurile de pensii ale românilor”

Mesajul central este clar: „Mai bine deții 75–80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului.”

Miza reală: controlul politic asupra companiilor

Vicepremierul susține că opoziția față de listare are, de fapt, o motivație politică:

„De ce deranjează listarea? Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreționar. Pentru că trebuie să raporteze public.”

În opinia sa, problema nu este „vânzarea țării”, ci pierderea influenței asupra resurselor statului:

„Asta este, de fapt, miza. Nu „vânzarea țării”, ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid.”

Finalul mesajului: atac direct și poziționare fermă

Gheorghiu încheie cu un mesaj tranșant, reafirmând susținerea pentru premier:

„Economia nu funcționează pe bază de sloganuri. Ea funcționează pe bază de reguli, capital și încredere.”

Și adaugă: