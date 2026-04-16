Ce se întâmplă dacă PSD retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan. Scenarii cu AUR și Cotroceni

PSD, prins între austeritate și jocurile de putere: riscul unei „aventuri politice” cu Bolojan, Cotroceni și AUR în fundal

Partidul Social Democrat se apropie de referendumul intern din 20 aprilie, când aproximativ 5.000 de membri vor decide dacă formațiunea își retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan sau rămâne în actuala formulă de guvernare.

Decizia este una explozivă pentru scena politică, pentru că poate declanșa o moțiune de cenzură, o criză în coaliția cu PNL și o redesenare a raporturilor de putere din Parlament, cu AUR în rol de posibil arbitru.

Jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, avertizează că PSD se joacă pe un teren minat, fără a avea garanția că un alt premier ar fi automat mai bun pentru economie și pentru propriul electorat.

„Două lucruri sunt egal valabile. Pe de-o parte, guvernarea lui Bolojan, așa cum e acum, nu e sănătoasă pentru economia românească. Dar de unde știe PSD că oricine altcineva în locul lui Bolojan e mai bun decât Bolojan?”, a punctat jurnalistul.

Austeritatea lui Bolojan apasă economia, PSD nu are alternativă clară

În actualul context, PNL îl apără ferm pe Ilie Bolojan, în timp ce PSD împinge tot mai agresiv ideea schimbării premierului chiar în interiorul coaliției de guvernare.

Bușcu subliniază că problema de fond nu este doar persoana premierului, ci pachetul de măsuri de austeritate care sufocă economia și generează falimente și concedieri.

„Fără aceste măsuri, Bolojan, ca persoană, n-ar cântări prea mult și n-ar avea nimeni nimic cu el”, spune jurnalistul, care observă că firmele se închid, economia „gâfâie”, iar oamenii rămân fără locuri de muncă.

În acest context, PSD este prins între așteptările propriului electorat – care vrea partidul la guvernare – și presiunea de a schimba direcția economică și de a ieși din logica austerității.

„Dacă ai fi electorat PSD, te-ai gândi că ai vrea ca partidul tău să rămână la guvernare, ca să te ajute de acolo. N-ai vrea să plece în opoziție”, explică Bușcu, amintind însă că alegătorii așteaptă și „să nu mai fie regimul de austeritate”.

Jurnalistul spune că PSD ar trebui „să găsească inteligența politică prin care să transforme această guvernare într-una eficientă, folositoare economiei și care să ușureze povara asupra societății și companiilor”, nu doar să schimbe omul din fruntea Guvernului.

Întâlnirile secrete de la Cotroceni: Bolojan și Grindeanu, pe rând la Nicușor Dan

Pe fondul tensiunilor din coaliție, președintele Nicușor Dan a avut, în această săptămână, discuții separate atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Cotroceni, întâlniri care nu au fost anunțate public.

Potrivit unor surse citate de G4Media, dialogurile vin exact înaintea referendumului intern din PSD, ceea ce alimentează întrebările legate de scenariile pregătite pentru ziua de după 20 aprilie.

Pentru PSD, discuția de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan poate însemna testarea unor formule politice de avarie, în cazul în care partidul își retrage sprijinul pentru Bolojan, dar nu reușește să impună rapid un nou premier.

În același timp, vizita premierului la Cotroceni indică dorința de a-și consolida poziția și de a înțelege până unde merge toleranța Palatului față de actuala coaliție și față de conflictul deschis cu PSD.

PSD, dependent de AUR pentru o eventuală moțiune: risc de „aventură politică”

Dacă PSD decide să iasă de la guvernare sau să forțeze schimbarea premierului, următorul pas logic ar fi depunerea unei moțiuni de cenzură – însă aici intervine un blocaj major: social-democrații nu au singuri voturile pentru a dărâma Cabinetul Bolojan.

Doru Bușcu atrage atenția că, în acest scenariu, PSD ar putea ajunge să depindă de sprijinul AUR, care ar cere, în schimb, pretenții politice maximale.

„În momentul în care au nevoie de o moțiune, trebuie să discute cu AUR. AUR poate să spună: «Dacă faceți moțiune, o votăm»”, explică jurnalistul.

Dar negocierea nu s-ar opri aici: „În situația asta, vrem ca noi să avem prim-ministru, pentru că stăm mai bine în sondaje”, descrie Bușcu un posibil scenariu în care AUR ar cere chiar funcția de premier.

În același timp, el avertizează că partidul lui George Simion poate alege să nu ajute PSD deloc: „De ce ar vota AUR moțiunea? De ce n-ar lăsa PSD să se prăbușească cu propria moțiune în brațe și să devină total irelevant?”

În opinia sa, instinctul politic al AUR ar oscila între a profita imediat pentru a intra la guvernare și a aștepta ca PSD să se erodeze, pentru a câștiga electoral mai târziu.

Bușcu observă și o schimbare de strategie în interiorul AUR, unde sunt împinse în față figuri mai moderate, în timp ce George Simion este lăsat „să facă teren” și să mobilizeze electoratul: „George Simion este ținut acum să facă teren. Să facă ce face el de obicei”.

Grindeanu, sub presiune internă. PSD rămâne „piramidal”

Întrebat dacă Sorin Grindeanu își joacă poziția în fruntea PSD în această criză, Bușcu admite că „așa ar fi normal”, însă amintește că PSD este un „partid piramidal și profund ierarhizat”, în care nimeni nu pare dornic să schimbe status quo-ul, „indiferent câte alegeri pierde”.

Totuși, un eșec major – de exemplu, dacă PSD nu reușește să-l dea jos pe Bolojan și ajunge în opoziție – ar putea deschide ușa unor noi centre de putere și unor lideri locali influenți.

„Dacă PSD nu reușește să-l dea jos pe Bolojan și rămâne în opoziție, atunci vor apărea reproșuri și fețe noi în partid, sprijinite de grupuri interne”, avertizează jurnalistul.

El indică, în acest sens, reapariția lui Claudiu Manda, care revine în prim-plan după o perioadă de absență și care, alături de Lia Olguța Vasilescu, controlează un pol important de putere în sudul țării.

În final, Bușcu pune sub semnul întrebării nu doar planul anti-Bolojan, ci și felul în care o parte a clasei politice înțelege realitatea economică: „Acești oameni care toată viața lor au lucrat la stat, care n-au simțit vreo strângere de inimă că nu sunt bani pentru taxe sau salarii, nu au cum să simtă suferința din economie”.