PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan: vot covârșitor în partid. Doar 2,3% s-au opus

Cutremur politic: PSD votează în masă împotriva lui Ilie Bolojan. Guvernul pierde majoritatea

Decizie fără precedent în interiorul PSD: peste 97% dintre membri au votat pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan. Rezultatul schimbă radical echilibrul de putere din coaliția de guvernare și pune sub semnul întrebării viitorul Executivului.

Consultarea internă organizată de PSD privind retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan s-a încheiat cu un rezultat categoric. Aproximativ 5.000 de membri ai partidului au participat la votul desfășurat online, prin SMS.

Întrebarea adresată social-democraților a fost clară:

„Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”

Rezultatul a fost unul zdrobitor:

97,7% dintre membri au votat „DA”

doar 2,3% au votat „NU”

Anunțul oficial a fost făcut de secretarul general adjunct al partidului.

Lovitură majoră pentru Guvern: Bolojan pierde majoritatea

În urma acestui vot, Ilie Bolojan rămâne fără susținerea politică a PSD, partid care asigura aproximativ 40% din voturile coaliției de guvernare.

Această decizie are consecințe directe asupra stabilității Guvernului, întrucât premierul nu mai beneficiază de o majoritate parlamentară solidă. Situația deschide calea pentru o posibilă criză politică și negocieri tensionate în perioada următoare.

Sorin Grindeanu, după vot: „După acest vot, nu mai este loc de altceva. Vă asigur că în conformitate cu ce ați votat, în zilele următoare vom acționa. Vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi”.

Ce urmează

Retragerea sprijinului politic reprezintă un semnal clar de ruptură în interiorul coaliției. Urmează ca liderii politici să decidă dacă se va merge către o remaniere, o nouă majoritate sau chiar alegeri anticipate.