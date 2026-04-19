PSD zguduie scena politică: Grindeanu anunță consultări la Cotroceni și o posibilă cădere a Guvernului

Criză politică în prag: PSD amenință cu retragerea sprijinului pentru Bolojan, iar consultările la Cotroceni pot începe în câteva zile

Tensiunile din coaliție ating un nou nivel. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că decizia partidului privind retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan ar putea declanșa rapid consultări la Cotroceni. Nemulțumirile social-democraților vizează direcția economică a guvernării, iar o criză politică pare tot mai greu de evitat.

PSD, la un pas de o decizie majoră: vot decisiv pentru viitorul Guvernului

Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că începutul săptămânii viitoare ar putea aduce un moment crucial pentru scena politică din România. Social-democrații organizează un referendum intern în cadrul căruia aproximativ 5.000 de membri vor decide dacă partidul mai susține actualul premier, Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute duminică seara, într-o intervenție televizată, unde Grindeanu a sugerat clar că o eventuală retragere a sprijinului politic ar declanșa rapid reacții instituționale.

„Dacă Partidul Social Democrat va decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni. Așa e constituțional, cred, așa e corect. Și atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine. Președintele va putea să știe fiecare partid ceea ce își dorește și cât de repede se poate depăși această criză politică”, a declarat Grindeanu la Antena 3 CNN.

Nemulțumirile PSD: nu persoana, ci direcția guvernării

Deși tensiunile sunt evidente, liderul PSD a insistat că problema nu este una personală, ci ține de politicile adoptate în ultimele luni de Executiv.

„Aici nu-i vorba de persoana Ilie Bolojan. (…) Este vorba de politica pe care Ilie Bolojan și politicile, mai ales economice, le-a luat în ultimele 10 luni și care ne-au adus într-o situație proastă”, a explicat acesta.

Mesajul transmite clar că ruptura dintre PSD și premier nu este una emoțională sau conjuncturală, ci rezultatul unei nemulțumiri acumulate în timp, în special pe zona economică. În contextul unei economii fragile și al presiunilor sociale tot mai mari, direcția guvernării devine un punct sensibil.

Discuții discrete la Cotroceni și întâlniri informale

În ultimele zile, liderul PSD a avut întâlniri atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu premierul Ilie Bolojan. Cu toate acestea, Grindeanu a refuzat să ofere detalii despre discuțiile purtate la Palatul Cotroceni.

„Dați-mi voie să nu spun public discuții totuși private. Fiind în doi, ar fi trebuit să cer acceptul să spun ceea ce s-a discutat și nu cred că e corect”, a precizat acesta.

În schimb, a confirmat existența unor întâlniri informale cu premierul, descriindu-le drept normale într-un context politic tensionat.

„Asemenea întâlniri au loc. Și au avut loc și în săptămânile trecute, sunt normale. Eu i-am spus cum văd lucrurile. Evident, domnia sa la fel. Și a rămas ca pe parcursul săptămânii acesteia care începe să vedem care vor fi evoluțiile. Nu e nimic spectaculos”, a spus liderul social-democrat.

O criză politică inevitabilă? „Poate fi încheiată rapid”

Grindeanu a recunoscut că România se îndreaptă spre o posibilă criză politică, însă a transmis că aceasta nu trebuie să devină una de durată.

„Stabilitatea politică este foarte bună, este excepțională dacă asigură prosperitatea, nu este cazul, lucrurile nu merg în direcția cea bună. Eu înțeleg responsabilitatea și în acest mod”, a declarat acesta, subliniind că stabilitatea fără rezultate economice nu este suficientă.

Totodată, liderul PSD a sugerat că există soluții rapide pentru depășirea blocajului politic.

„Criza politică poate fi încheiată rapid dacă în urma consultărilor se ajunge la o soluție”, a transmis Grindeanu.

Lecțiile trecutului: PSD vrea să evite un nou conflict cu PNL

Un alt punct important subliniat de liderul social-democrat este dorința de a evita repetarea conflictelor politice din trecut.

„Am mai trăit ceva asemănător în urmă cu doi ani”, a spus Grindeanu, făcând referire la tensiunile majore dintre PSD și PNL din perioada recentă.

„Eu nu mai doresc să intru în acest scenariu... trebuie să găsim soluții acum”, a adăugat acesta, indicând o posibilă deschidere către negocieri rapide și compromisuri.