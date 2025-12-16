PSD i-a restras, aseară, oficial, sprijinul politic ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu

Au fost 74 de voturi pentru moțiune, 43 de voturi împotriva moțiunii și o abținere. Acest rezultat a fost posibil, deoarece senatorii PSD au susținut moțiunea, cerând, chiar de la tribuna Parlamentului, plecarea Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului. Asta, chiar dacă în sală, la susținerea USR-istei, s-a aflat inclusiv premierul Ilie Bolojan. Acesta tocmai scăpase de propria demitere prin moțiune de cenzură. Plenul reunit a respins acțiunea Opoziției, parlamentarii PSD neexprimându-și votul. Marcel Ciolacu, care, în campania pentru alegerile locale, promitea că va vota la vedere prima moțiune de cenzură ce urma să fie depusă, a absentat, ieri, de la ședință.

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată, chiar înaintea închiderii ediției, de către Senatul României, cu voturile parlamentarilor AUR, PACE și PSD, dar și al unor senatori neafiliați. Este primul semnal că poziția USR în actualul guvern se clatină serios.

Conform centralizării, au fost exprimate 74 de voturi pentru adoptarea moțiunii simple, 43 de voturi au fost acordate împotriva adoptării moțiunii, iar un parlamentar prezent s-a abținut de la vot.

Chiar dacă moțiunea a trecut de Senat, rezultatul nu produce efecte juridice directe asupra mandatului ministrei USR. Însă este un semnal politic, pe lângă sancțiunea politică explicită la adresa activității acesteia și o presiune majoră asupra premierului, într-un context complicat din punct de vedere politic, social și financiar.

Deznodământul, anunțat de mai multe zile

Social-democrații, prin vocea liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat, încă de săptămâna trecută, că Diana Buzoianu nu se mai bucură de sprijinul politic al celui mai important partid politic aflat la guvernare. PSD, dar și PUSL, au cerut demisia Dianei Buzoianu.

Acțiunea social-democraților este catalogată de cei de la USR ca fiind o încălcare flagrantă a protocolului alianței de guvernare, care prevede explicit că niciun parlamentar membru al Coaliției nu va iniția și nu va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului sau vreo moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului. Însă articolul în care se stipulează această interdicție nu se regăsește printre cele care conduc automat la dizolvarea Coaliției.

Acuzată de modul cum a gestionat criza apei

Moțiunea simplă a vizat modul în care Ministerul Mediului a gestionat criza alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița, generată de golirea controlată a acumulării Paltinu, situație care a afectat, potrivit inițiatorilor, peste 100.000 de persoane din mai multe localități.

În textul moțiunii, AUR a acuzat-o pe Diana Buzoianu de lipsă de prevenție, coordonare și reacție instituțională, susținând că ministerul ar fi avut informații prealabile despre lucrările la baraj, fără a institui măsuri de protecție pentru populația afectată. Documentul a invocat inclusiv impactul asupra spitalelor, școlilor și unor capacități industriale din zonă.

În campania pentru Locale, Ciolacu a promis că va vota orice moțiune de cenzură. Ieri a absentat

„Sunt ferm convins că în perioada următoare nu va mai intra niciun pachet fără măsuri de relansare a economiei. Nu se mai poate! Nu se mai poate! Dacă vine fără măsuri economice, eu vă spun la dumneavoastră, în premieră, eu o să votez moţiunea. Dacă vine iar, dacă forţează iar... votez la vedere moţiunea”. Acesta este redarea unei declarații-promisiune pe care fostul lider social-democrat Marcel Ciolacu, o făcea, în direct, la un post de televiziune, în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Ciolacu a candidat și a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău.

Însă până ieri, Marcel Ciolacu nu a demisionat din funcția de deputat, având, astfel, ocazia să participe la votul privind moțiunea de cenzură a Opoziției împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. La apelul nominal făcut însă Marcel Ciolacu a fost declarat absent.

Moțiunea de cenzură a AUR a picat, ieri, cu 139 de voturi pentru și două voturi împotrivă.