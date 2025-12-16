Trump, lovit de sindromul Biden. Liderul american, acuzat de negarea realității economice și declin fizic accelerat

Revenit la putere de aproape un an, liderul republican continuă să se compare obsesiv cu predecesorul său.

Conform spuselor lui Trump, Biden ar fi senil, în timp ce el ar deborda de energie. Mai mult, președintele democrat ar fi dus țara spre faliment, pe când republicanul ar conduce Statele Unite într-o „epocă de aur” a economiei.

La un miting organizat săptămâna trecută în Pennsylvania, fostul mogul imobiliar i-a rostit numele vechiului său rival de peste 20 de ori, ajungând chiar să-l numească „un nenorocit adormit”.

Cu toate acestea, de câteva săptămâni, asupra președinției lui Trump planează un puternic sentiment de déjà-vu. Unele dintre declarațiile sale, făcute în stilul direct și lipsit de menajamente care l-a consacrat, amintesc izbitor de afirmații rostite de Joe Biden.

„America are cea mai bună economie din lume!”, declara Joe Biden în aprilie 2024, afirmație aflată la vremea respectivă în contradicție cu percepția alegătorilor.

„Economia SUA merită A+++++”, susținea recent Donald Trump, într-un interviu acordat publicației „Politico”. Actualul președinte a repetat că prețurile sunt în scădere, deși mulți americani continuă să se plângă de costul ridicat al vieții.

„Va exista întotdeauna o parte dintre susținătorii săi care îl va urma indiferent de ce spune. Dacă el afirmă că cerul nu este albastru, ei vor fi de acord că cerul nu este albastru”, remarca recent un profesor de științe politice de la Universitatea Virginia Commonwealth.

„Aceștia nu reprezintă însă majoritatea publicului american. În cele din urmă, oamenii ies, cumpără lucruri, iar experiențele lor de zi cu zi sunt de necontestat”, mai observa el, într-o declarație acordată AFP.

Doar 31% dintre americani, mulțumiți de președinte

Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Universitatea din Chicago pentru Associated Press și publicat săptămâna trecută, doar 31% dintre americani se declară mulțumiți de politica economică a lui Donald Trump.

„Când vor înțelege oamenii ce se întâmplă? Când vor reflecta sondajele Măreția Americii în acest moment și cât de rău era totul cu doar un an în urmă?”, scria imediat Trump, într-o postare pe rețeaua sa, „Truth Social”.

În timpul campaniei pentru Casa Albă, Trump îl acuza pe Joe Biden că ignoră dificultățile gospodăriilor cu venituri mici. Numai că, la fel ca predecesorul său, Trump încearcă acum să canalizeze nemulțumirea consumatorilor către marile corporații, suspectate că ar fi umflat artificial prețurile.

Și, tot asemenea lui Biden, Trump întâmpină dificultăți în generarea entuziasmului popular pentru planurile sale, menite să crească puterea de cumpărare.

În plus, ca și fostul președinte, actualul șef al Casei Albe este urmărit de întrebările legate de starea lui de sănătate, chiar dacă nu la fel de intense precum cele din campania de suspiciuni legate de declinul fizic al rivalului său, pe care însuși Trump a alimentat-o ani la rând.

La vânătoare, după semne de boală

Descriindu-l pe Biden drept un bătrân incapabil să conducă, Trump a exploatat o frustrare populară reală, legată de îmbătrânirea clasei politice americane. Această strategie s-ar putea întoarce însă acum chiar împotriva lui Trump, cel mai vârstnic președinte ales vreodată în Statele Unite.

La 79 de ani, el este astăzi cel ale cărui apariții publice sunt analizate cadru cu cadru, devenind ținta atacurilor din mediul online. Săptămâna trecută, de pildă, o fotografie falsă, în care Trump apărea sprijinindu-se într-un cadru de mers, s-a viralizat rapid pe internet.

Concomitent și alte întrebări în privința stării de sănătate a președintelui au invadat platformele sociale.

A fost Trump surprins ațipind în timpul unei ședințe de cabinet sau doar își odihnea ochii pentru câteva momente? Iar vânătaia bandajată de pe dosul mâinii chiar a fost rezultatul nenumăratelor strângeri de mână, așa după cum susține Casa Albă?

La vremea respectivă, echipa lui Biden nega cu vehemență acuzațiile privind deteriorarea stării sale de sănătate, dar, în același timp, limita tot mai mult aparițiile publice ale președintelui octogenar și accesul jurnaliștilor la acesta.

Trump, în schimb, rămâne mult mai accesibil decât a fost vreodată predecesorul său și intră frecvent în dialoguri spontane, de durată, cu presa.

Cu o mențiune-avertisment, însă, pentru cei care îndrăznesc - așa cum a făcut recent „The New York Times” - să-i analizeze ritmul de muncă și vitalitatea.

„Chiar cred că este un act revoltător, poate chiar trădător, ca «The New York Times» și alții să publice constant relatări FALSE pentru a-l calomnia și denigra pe PREȘEDINTELE STATELOR UNITE!”, scria recent Trump, cu indignare, pe „Truth Social”.

Karma pare să nu ocolească însă Casa Albă, iar Trump este lovit de sindromul Biden, într-un moment în care face eforturi intense pentru a se erija în cel mai măreț lider din istoria Americii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹