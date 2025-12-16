Care sunt tipurile de pompe hidraulice și cum funcționează fiecare?

Pompele cu roți dințate

Pompele cu roți dințate sunt printre cele mai răspândite în industrie datorită faptului că sunt foarte simple. Două roți dințate se antrenează reciproc, iar rotirea lor creează un transport continuu al uleiului de pe partea de absorbție către cea de presiune. Solicita oferta pe sistemehidraulice.ro!

Această construcție directă înseamnă rezistență ridicată, toleranță la condiții grele de lucru și servicii ușoare. Sunt preferate în aplicații agricole și industriale în care utilajele lucrează ore întregi în medii solicitante. Debitul este constant, iar pompa reacționează previzibil, ceea ce aduce stabilitate întregului sistem.

Pompele cu roți dințate se potrivesc excelent în mediile în care presiunile rămân în zona medie și este nevoie de o soluție eficientă, fără pretenții. Dacă ai nevoie de pompe cu roți dințate, vezi aici un model la mare căutare.

Pompele cu palete

Pompele cu palete au un rotor plasat într-o carcasă ovalizată, iar paletele glisează în locașurile lor și creează camere variabile care transportă uleiul. Această arhitectură le oferă un mers extrem de lin, motiv pentru care sunt apreciate în fabrici, linii de producție și sisteme unde zgomotul sau vibrațiile pot deveni obositoare.

Debitul este stabil, iar reacțiile sistemului sunt mai fine decât în cazul pompelor cu roți dințate. Pompele cu palete gestionează foarte bine aplicațiile în care se cere fluiditate și lipsa zgomotului, fără șocuri hidraulice sau oscilații de presiune.

Pompele cu piston axial

Pompele cu piston axial pot lucra la presiuni ridicate și oferă posibilitatea de a controla debitul exact atât cât cere sistemul. Variantele cu debit variabil schimbă unghiul plăcii oscilante și livrează doar cantitatea necesară de ulei în funcție de sarcină.

Aceste pompe sunt folosite în utilaje de construcții, sisteme mobile avansate, macarale, echipamente forestiere și instalații industriale în care precizia este esențială. Reacțiile rapide și adaptarea continuă le transformă în opțiunea ideală pentru aplicații dinamice.

Pompele cu piston radial

Pompele cu piston radial folosesc pistoane dispuse circular în jurul unui arbore, care se mișcă radial, iar fluxul de ulei rezultat este extrem de stabil. Acest tip de pompă se remarcă prin capacitatea de a produce presiuni foarte ridicate fără un consum energetic exagerat.

Sunt întâlnite în prese industriale, sisteme hidraulice pentru metalurgie, aplicații de forță și utilaje speciale. Au o eficiență excelentă și oferă rezultate impresionante în aplicații în care sunt prioritare presiunea și rezistența la uzură.

Cum alegi pompa potrivită

Pentru a lua o decizie bună trebuie să ai în vedere:



Câtă presiune este necesară

Cât debit cere sistemul

În ce mediu lucrează utilajul

Cât de important este nivelul de zgomot

E nevoie de debit variabil sau de un debit constant

Un utilaj agricol are alte cerințe decât o presă industrială, iar o macara mobilă are nevoie de cu totul alt comportament decât o linie de producție. Pompele cu roți dințate asigură rezistență, cele cu palete oferă finețe, iar pompele cu piston acoperă zona superioară de performanță.

În multe cazuri, pompa potrivită schimbă complet modul în care se comportă utilajul, cu mișcări mai rapide, consum redus de energie, temperaturi stabile și, mai ales, o durată de viață extinsă a întregului sistem. Tu de care tip de pompă ai nevoie?