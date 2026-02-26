PUSL cere demisia ministrului Mediului: „Barajul Mihăileni nu mai suportă improvizații”

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Feb 2026   •   11:57
Sursa foto: gov.ro/PUSL atrage atenția că blocajele administrative și lipsa deciziilor asumate au transformat Barajul Mihăileni într-un simbol al incapacității de a gestiona probleme care țin direct de siguranța oamenilor și de interesul public

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită public demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în cazul în care aceasta nu prezintă de urgență un plan clar, cu termene și măsuri concrete, pentru rezolvarea situației de la Barajul Mihăileni.

Într-o reacție fermă, PUSL atrage atenția că blocajele administrative și lipsa deciziilor asumate au transformat Barajul Mihăileni într-un simbol al incapacității de a gestiona probleme care țin direct de siguranța oamenilor și de interesul public.

„Nu mai e timp pentru constatări sterile. România are nevoie de soluții, nu de amânări”, transmite formațiunea, subliniind că funcția publică presupune competență, responsabilitate și capacitatea de a debloca situații critice.

Vicepreședintele Biroului Executiv al PUSL, Liviu Negoiță, afirmă că, în lipsa unui plan coerent și aplicabil, demisia devine „un gest de normalitate politică”, nu o sancțiune.

„Când o funcție publică ajunge să blocheze soluțiile, retragerea devine un act de responsabilitate. Barajul Mihăileni nu este un subiect de dispută politică, ci o problemă de siguranță națională și respect față de cetățeni”, a declarat Liviu Negoiță.

PUSL precizează că așteaptă decizii rapide și transparente din partea Guvernului și avertizează că orice întârziere suplimentară riscă să amplifice consecințele asupra comunităților afectate.

