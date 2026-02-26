PUSL cere demisia ministrului Mediului: „Barajul Mihăileni nu mai suportă improvizații”

Într-o reacție fermă, PUSL atrage atenția că blocajele administrative și lipsa deciziilor asumate au transformat Barajul Mihăileni într-un simbol al incapacității de a gestiona probleme care țin direct de siguranța oamenilor și de interesul public.

„Nu mai e timp pentru constatări sterile. România are nevoie de soluții, nu de amânări”, transmite formațiunea, subliniind că funcția publică presupune competență, responsabilitate și capacitatea de a debloca situații critice.

Vicepreședintele Biroului Executiv al PUSL, Liviu Negoiță, afirmă că, în lipsa unui plan coerent și aplicabil, demisia devine „un gest de normalitate politică”, nu o sancțiune.

„Când o funcție publică ajunge să blocheze soluțiile, retragerea devine un act de responsabilitate. Barajul Mihăileni nu este un subiect de dispută politică, ci o problemă de siguranță națională și respect față de cetățeni”, a declarat Liviu Negoiță.

PUSL precizează că așteaptă decizii rapide și transparente din partea Guvernului și avertizează că orice întârziere suplimentară riscă să amplifice consecințele asupra comunităților afectate.