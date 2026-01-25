PUSL: La Sfântu Gheorghe taxele scad când vorbesc cetățenii, la Slatina cresc când primarul ignoră oamenii

Într-un comunicat de presă transmis sâmbătă, PUSL subliniază că gestul edilului reprezintă „o dovadă de respect față de contribuabili și un exemplu de administrație care rămâne conectată la realitatea oamenilor”.

„Când administrația ascultă cetățenii, deciziile greșite pot fi corectate. Când dialogul există, comunitatea câștigă”, transmite formațiunea.

PUSL face însă și o comparație directă cu situația din Slatina, unde, potrivit partidului, abordarea administrației locale a fost diametral opusă.

„La Slatina, primarul a ales să majoreze taxele și impozitele locale la nivelul maxim permis de lege, ceea ce a condus la unele dintre cele mai ridicate taxe locale din țară. Diferența dintre cele două orașe arată limpede ce înseamnă administrație pentru oameni și ce înseamnă administrație împotriva lor”, se arată în poziția PUSL.

Formațiunea politică susține că politicile fiscale locale trebuie să sprijine dezvoltarea comunităților și să protejeze nivelul de trai al populației, nu să devină o povară suplimentară pentru familii și mediul de afaceri.