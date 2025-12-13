PUSL lansează „Alianța Binelui pentru Cetățeni”: Rezoluție dură adoptată la Timișoara pentru schimbarea direcției României

Liderii PUSL atrag atenția că peste jumătate dintre români trăiesc la limita subzistenței, economia este blocată, iar tensiunile politice au dus la fragmentarea societății. În rezoluție sunt semnalate probleme grave precum exodul tinerilor, subfinanțarea sistemului de sănătate, umilirea profesorilor și studenților, dar și situația dramatică a pensionarilor, obligați să aleagă între medicamente, alimente și plata utilităților.

În acest context, PUSL propune constituirea unei „Alianțe a Binelui pentru Cetățeni (ABC)”, o mișcare națională care să reunească forțe civice și politice responsabile, bazată pe valori morale, competență și iubire de țară. Totodată, partidul cere sancționarea politică a demnitarilor care își abandonează responsabilitățile față de alegători, inclusiv prin demiterea primarilor care își neglijează comunitățile, prin referendum local.

A treia direcție majoră vizează garantarea demnității fiecărui român și o repartizare corectă a costurilor crizei, PUSL susținând că poverile economice au fost puse aproape exclusiv pe umerii categoriilor vulnerabile și ai micilor antreprenori. Formațiunea cere ca marile companii să își asume o parte mai mare din aceste costuri, în acord cu capacitatea lor economică și responsabilitatea socială.

„România are nevoie de o schimbare profundă, structurală. Nedreptățile trebuie oprite, iar demnitatea oamenilor trebuie pusă în centrul deciziilor publice”, a transmis Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL.