PUSL acuză: Ministerul Educației vrea să scurteze vacanța de vară fără consultare reală și pune presiune inutilă pe copii și părinți

Într-un comunicat transmis presei, PUSL arată că, deși Ministerul Educației prezintă această propunere drept o etapă de consultare publică, există temeri legitime că opiniile reale ale părinților, profesorilor și elevilor nu vor fi luate în considerare.

Formațiunea subliniază că septembrie este, în realitatea ultimilor ani, o continuare a verii, atât prin temperaturile ridicate, cât și prin modul în care familiile își planifică concediile.

„Educația nu poate fi administrată din birou, fără legătură cu viața reală a oamenilor. Elevii au nevoie de pauză, părinții de stabilitate, iar economia de predictibilitate”, se arată în poziția oficială a PUSL.

Partidul solicită Ministerului Educației să prezinte public datele și studiile care stau la baza acestei propuneri și să organizeze o consultare reală, nu una formală.

„Nu poți construi politici publice eficiente ignorând efectele asupra copiilor, familiilor și economiei”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.