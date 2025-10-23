x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Liviu Negoiță: „Centrul Vechi al Capitalei riscă să se prăbușească, iar Primăria stă cu mâinile în buzunar”

Liviu Negoiță: „Centrul Vechi al Capitalei riscă să se prăbușească, iar Primăria stă cu mâinile în buzunar”

de Redacția Jurnalul    |    23 Oct 2025   •   12:14
Liviu Negoiță: „Centrul Vechi al Capitalei riscă să se prăbușească, iar Primăria stă cu mâinile în buzunar”

Fostul primar al Sectorului 3 și actual candidat PUSL la Primăria Capitalei, Liviu Negoiță, avertizează că indiferența autorităților față de patrimoniul Bucureștiului a ajuns la limita infracțiunii.

Într-o conferință de presă susținută lângă Curtea Veche, Negoiță a cerut explicații publice pentru lipsa intervențiilor de consolidare a clădirilor din Centrul Istoric, în ciuda fondurilor existente.

„Avem 97 de monumente istorice în grija Primăriei Capitalei, dar multe dintre ele se degradează de la o zi la alta. Execuțiile bugetare de 65% nu arată lipsă de bani, ci lipsă de responsabilitate. La un cutremur mai puternic, o parte din acest oraș riscă să se prăbușească”, a declarat Liviu Negoiță.

Lavinia Șandru, purtător de cuvânt PUSL, a adăugat: „Bucureștiul nu e o ruină, e o poveste. Dar o poveste care are nevoie de oameni care s-o apere, nu de funcționari care o ignoră.”

Reprezentanții PUSL au anunțat că vor cere public prezentarea situației reale a consolidărilor din Centrul Vechi și vor propune un plan de urgență pentru salvarea patrimoniului istoric al Capitalei.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: curtea veche liviu negoita centrul vechi pusl Primăria Capitalei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri