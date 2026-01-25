Radu Burnete, după Formul Economic Mondial de la Davos: „Trăim la intersecția dintre două lumi, una care dispare și una care se naște"

Acesta a prezentat concluziile după câteva zile petrecute la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind provocările și oportunitățile pentru România în contextul unei lumi aflate în tranziție.

„Trăim la intersecția dintre două lumi, una care dispare și una care se naște. Această tranziție abundă în incertitudini. Melancolia nu este un instrument util”, a declarat Burnete.

El a explicat care sunt direcțiile prin care România poate deveni relevantă în noua ordine globală.

„Diplomație economică, companii mai puternice, coeziune internă, putere militară, educație, cercetare, inteligență artificială, robotizare și o Europă mai coerentă. Acestea sunt «cărămizile» pe care trebuie să construim viitorul țării”, adaugă el.

Consilierul prezidențial a mai subliniat importanța adaptării la schimbările globale:

„Lumea de după 1945 nu mai există. Lumea care vine nu este încă definită. În acest interval — care poate dura ani sau decenii — țările care vor prospera sunt cele care își vor folosi vechile «cărămizi» pentru a construi ceva nou, nu cele care plâng după clădirea dărâmată.”

Radu Burnete a fost numit consilier prezidențial pep probleme economice și sociale la1 iulie 2025. Între 2020 și 2025, a fost directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.