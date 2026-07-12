Radu Miruță: România va aloca 5% din PIB pentru Apărare înainte de 2035. Fabricile de armament vor fi repornite

Potrivit oficialului, strategia actuală nu se rezumă doar la majorarea bugetului destinat Armatei României, ci include și investiții consistente în relansarea capacităților de producție din industria națională de armament. Obiectivul este ca România să devină nu doar un cumpărător de tehnică militară, ci și un producător important în regiune.

România promite atingerea pragului de 5% din PIB înainte de termenul NATO

Radu Miruță a declarat că România face deja pași concreți pentru a-și îndeplini obiectivele asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice și că ritmul investițiilor ar putea permite atingerea pragului de 5% din PIB înainte de anul 2035.

„România va ajunge la 5% din PIB înainte de 2035. Și demonstrăm asta pe toate treptele pe care le parcurgem”, a afirmat Radu Miruță.

Declarația vine într-un context în care statele membre NATO își sporesc investițiile în apărare, pe fondul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre și al conflictului din Ucraina.

Investiții în industria de armament din România

Ministrul interimar susține că una dintre cele mai importante schimbări de strategie este dezvoltarea industriei naționale de apărare. În loc ca fondurile destinate înzestrării Armatei să fie direcționate exclusiv către achiziții externe, o parte importantă a investițiilor va contribui la dezvoltarea capacităților de producție din România.

„România deschide fabrici de producție de armament pe teritoriul național. Ceea ce înseamnă o sporire a capacității de descurajare”, a spus ministrul.

În opinia sa, consolidarea industriei militare reprezintă un element esențial atât pentru securitatea națională, cât și pentru dezvoltarea economică, prin crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții în tehnologii strategice.

Fabricile care urmează să fie repornite

În cadrul interviului, Radu Miruță a precizat că au fost semnate decizii pentru relansarea activității în mai multe unități considerate esențiale pentru industria de apărare din România.

Printre acestea se numără fabrica de arme de la Cugir, Uzina Mecanică Sadu, fabrica de pulberi de la Victoria, șantierul naval Mangalia și proiectul privind producția mașinii de luptă a infanteriei la Mediaș.

Aceste investiții urmăresc creșterea capacității de producție internă și reducerea dependenței de importurile de echipamente militare. În același timp, autoritățile își propun ca o parte cât mai mare din valoarea contractelor pentru înzestrarea Armatei să rămână în economia românească.

O nouă politică pentru achizițiile militare

Ministrul interimar al Apărării a criticat modul în care au fost realizate achizițiile militare în ultimii ani, afirmând că România a cumpărat echipamente moderne fără să dezvolte, în paralel, propria industrie de apărare.

Potrivit acestuia, noua strategie urmărește ca marile contracte de înzestrare să includă un procent semnificativ de producție realizată pe teritoriul României, ceea ce ar putea genera investiții, transfer de tehnologie și dezvoltarea competențelor industriale locale.

„România astăzi spune: vrei să vinzi asta? O faci 70% în România, 50% în România. Nu s-a întâmplat asta până acum”, a conchis Radu Miruță.

România își redefinește rolul în cadrul NATO

Mesajul transmis de ministrul interimar reflectă intenția autorităților de a schimba poziționarea României în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Dincolo de creșterea bugetului pentru apărare, accentul este pus pe dezvoltarea unei industrii militare capabile să susțină atât necesitățile Armatei României, cât și viitoare proiecte industriale în parteneriat cu aliații NATO.

Dacă obiectivele anunțate vor fi implementate conform calendarului prezentat, România ar putea deveni unul dintre statele din regiune cu cele mai consistente investiții în apărare și cu o industrie militară aflată într-un amplu proces de modernizare. În același timp, atingerea pragului de 5% din PIB înainte de 2035 ar reprezenta unul dintre cele mai ambițioase angajamente asumate de România în domeniul securității și al apărării naționale.