Ștefan Radu Oprea: Constatăm o scădere a cifrei de afaceri în termeni reali cu 2,6%

„INS (Institutul National de Statistică) a publicat astăzi noi date despre economie. Primul comunicat vorbește despre creșterea cifrei de afaceri în industrie, 2025 comparativ cu 2024, de 3,2%”, a scris Ștefan Radu Oprea într-o postare pe Facebook.

„Ar putea părea o știre bună, dar când o corelăm cu creșterea prețurilor produselor industriale în 2025 comparativ cu 2024, care a fost de 6%, constatăm o scădere a cifrei de afaceri în termeni reali cu 2,6%”, a adăugat secretarul general al Guvernului.

Oprea a subliniat că puterea de cumpărare „a scăzut în mod real” atunci când este analizată relația dintre creșterea salariului mediu și inflație.

„Avem nevoie de planul de relansare economică”, a mai transmis acesta.

(sursa: Mediafax)