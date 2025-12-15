Scandal în coaliție! Raluca Turcan acuză PSD că a încălcat acordul de coaliție prin votarea unei moțiuni simple

Deputata PNL Raluca Turcan susține că votul dat de PSD pentru o moțiune simplă împotriva unui ministru din Guvern reprezintă o încălcare explicită a regulilor asumate în coaliția de guvernare.

Ea amintește că acordul prevede clar că partidele aflate la putere nu își votează moțiuni simple.

Turcan atrage atenția și asupra momentului ales, pe fondul protestelor din stradă și al nemulțumirilor legate de funcționarea justiției.

În opinia sa, decizia PSD riscă să amplifice tensiunile sociale, nu să le calmeze, mai ales când este îndreptată împotriva unui ministru perceput de o parte a opiniei publice ca fiind reformator.

„Reformele nu se tranșează prin moțiuni votate alături de extremiști, ci prin dialog și decizie în interiorul coaliției”, a transmis Turcan, într-o postare pe Facebook.

Ea susține că, dacă scopul a fost deturnarea atenției de la tema justiției, efectul este contrar, pentru că mișcarea „pune gaz pe foc”.

Deputata PNL subliniază că o coaliție de guvernare funcționează doar pe baza încrederii și a respectului reciproc, iar gestionarea disputelor trebuie să aibă loc în interior, nu în spațiul public.

În lipsa acestor principii, avertizează Turcan, guvernarea devine fragilă și impredictibilă.

Raluca Turcan precizează că nu susține ideea unor miniștri „infailibili”, dar consideră că nemulțumirile reale trebuie discutate intern, chiar și ore în șir, pentru a exista o poziție unitară în fața cetățenilor.

În caz contrar, spune ea, nu mai este vorba despre guvernare, ci despre „improvizație politică”, într-o societate deja tensionată.

(sursa: Mediafax)