Fermierii cer României să blocheze acordul UE–Mercosur: „Un pericol pentru agricultura europeană”

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită autorităților române să adopte o poziție fermă de respingere a acordului comercial UE–Mercosur, avertizând că forma actuală a tratatului pune în pericol viitorul agriculturii românești și europene. Apelul este adresat Președinției României, Guvernului, Ministerului Agriculturii, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe și Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Organizația reiterează îngrijorările exprimate în mai multe adrese transmise anterior, subliniind că fermierii europeni se confruntă deja cu presiuni economice și climatice majore, într-un context global instabil și cu cerințe tot mai stricte privind durabilitatea. În acest cadru, acordul UE–Mercosur ar adăuga „sarcini suplimentare și disproporționate” asupra celor care asigură securitatea alimentară a Uniunii Europene.

Importuri sensibile și concurență inechitabilă

Potrivit AAC, creșterea estimată a importurilor de produse agricole sensibile – precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, mierea și porumbul – ar expune fermierii europeni unei competiții neloiale. Producătorii din statele Mercosur nu sunt obligați să respecte aceleași standarde stricte impuse agricultorilor din UE în domenii precum protecția mediului, bunăstarea animalelor, utilizarea pesticidelor și a antibioticelor sau trasabilitatea produselor.

Această diferență de reguli ar submina principiul concurenței echitabile și ar afecta viabilitatea economică a unor sectoare agricole deja vulnerabile, avertizează reprezentanții fermierilor.

Măsuri de salvgardare considerate insuficiente

Alianța critică și regulamentul de salvgardare propus de Comisia Europeană, considerând că acesta nu oferă protecția necesară. Mecanismele prevăzute sunt descrise ca fiind lente, lipsite de reacție rapidă și bazate pe criterii nerealiste, precum necesitatea demonstrării unui „prejudiciu grav”, în locul unor semnale timpurii de dezechilibru al pieței.

De asemenea, AAC atrage atenția că aceste măsuri nu rezolvă problema de fond: diferențele majore de standarde de producție dintre UE și statele Mercosur, ceea ce creează un dezavantaj structural pentru fermierii europeni.

Proteste la Bruxelles și presiune politică

Apelul vine în contextul în care mii de agricultori din întreaga Uniune Europeană sunt așteptați să protesteze la Bruxelles pe 18 decembrie, cerând un comerț echitabil și transparent, care să protejeze sectoarele agricole sensibile și să respecte standardele europene.

În paralel, Franța a cerut oficial amânarea deciziei privind acordul UE–Mercosur, solicitând introducerea unor clauze de salvgardare mai puternice, standarde de producție egale pentru importuri și controale mai stricte. Ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure, a stabilit trei condiții clare pentru continuarea procesului: protecție reală pentru agricultură, egalitate de standarde și controale eficiente.

Votul privind măsurile de salvgardare este programat pentru marți, 16 decembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg.

România, actor-cheie în formarea unei minorități de blocare

Potrivit AAC, Franța, Polonia și Ungaria și-au exprimat deja opoziția față de acord, iar România și Italia sunt considerate esențiale pentru formarea unei minoritați de blocare care să reprezinte peste 35% din populația Uniunii Europene. Alte state, precum Spania, Belgia și Austria, și-au manifestat public rezervele.

În acest context, Alianța pentru Agricultură și Cooperare face un apel direct către autoritățile române să se alăture poziției exprimate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și să respingă semnarea acordului în forma actuală, ținând cont inclusiv de efectul cumulativ al tuturor acordurilor comerciale încheiate până acum.

„Fermierii europeni hrănesc Europa”

„Agricultorii europeni hrănesc Europa și merită politici care să le protejeze viitorul, nu să îl slăbească”, subliniază AAC, care afirmă că rămâne deschisă dialogului cu instituțiile europene pentru construirea unei politici comerciale echilibrate, compatibile cu standardele ridicate ale Uniunii.

Organizația, care reunește PRO AGRO, LAPAR, UNCSV și AFF, își reafirmă angajamentul de a susține autoritățile române în negocierile de la Bruxelles, pentru apărarea intereselor sectorului agroalimentar național și european.