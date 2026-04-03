Guvernul taie acciza la motorină cu 36 de bani/litru în criza carburanților: profituri petroliere impozitate dur

Reducere temporară la pompă, valabilă în criza petrolului

Guvernul României intervine rapid pe piața carburanților: acciza la motorina standard vândută intern scade temporar cu 30 de bani pe litru, adică 36 de bani cu TVA inclus, pe toată perioada crizei declarate la petrol și combustibili. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu.

Nivelul accizei coboară de la 2.804,29 lei la 1.000 de litri la 2.504,29 lei/1.000 litri și de la 3.318,74 lei/tonă la 2.963,7 lei/tonă. Măsura intră în vigoare prin Ordonanță de Urgență și vizează ușurarea presiunii la pompă.

Contribuție de solidaritate: 60% din profiturile excepționale ale petrolierilor

În paralel, Executivul lovește în câștigurile uriașe ale companiilor petroliere.

„De asemenea, se instituie contribuția de solidaritate pentru operatorii economici, care fie doar extrag, fie extrag și comercializează petrol de pe teritoriul României”, a precizat Dogioiu.

Taxa se calculează pe praguri legate de prețul petrolului Brent și țintește exclusiv profiturile excepționale:

„Contribuția de solidaritate se aplică în niște praguri prin raportare la prețul petrolului Brent, dar ca efect reprezintă 60% din profitul excepțional obținut în această perioadă din exploatarea sau exploatarea și comercializarea petrolului românesc”.

Mecanismul protejează investițiile:

„Acele praguri pe care le vedeți în ordonanță, raportate la prețul petrolului Brent, au ca scop, tocmai ca nu cumva, această impozitare excepțională să afecteze, de exemplu, nivelul de investiții. Deci, acest lucru nu va fi afectat, vor fi vizate numai profiturile excepționale din această perioadă”, a subliniat Dogoiu.

Impact bugetar: costuri compensate de taxe și TVA extra

Reducerea accizei costă bugetul 0,61 miliarde de lei, dar contribuția de solidaritate aduce încasări între 0,07 și 0,65 miliarde de lei, în funcție de prețul petrolului.

„Introducerea contribuției de solidaritate va avea un impact bugetar între 0,07 și 0,65 de miliarde de lei în funcție de ceea ce va fi impozitat de petrolul în cauză”, a arătat Dogoiu.

Statul compensează prin TVA suplimentar din prețurile mai mari la pompă: