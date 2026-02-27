Statul taie impozitele: Reduceri de până la 25% pentru clădirile vechi de peste 50 de ani și bani înapoi pentru români

Statul taie impozitele pentru clădirile vechi: reduceri de până la 25%, bani înapoi pentru români și facilități majore pentru persoanele cu dizabilități

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care schimbă semnificativ modul de impozitare a clădirilor vechi și aduce reduceri importante pentru persoanele cu dizabilități. Noile reguli, aplicabile din 2026, permit primarilor să reducă taxele locale, iar românii care au plătit în plus pot cere banii înapoi, potrivit unul comunicat de presă al Executivului.

Reduceri clare pentru clădirile mai vechi de 50 de ani

Una dintre cele mai importante măsuri aprobate de Guvern vizează impozitele locale pentru clădirile vechi. Începând cu anul fiscal 2026, proprietarii vor beneficia de reduceri substanțiale, calculate în funcție de vechimea imobilelor:

Reducere de 15% pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani;

Reducere de 25% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani.

Aceste reduceri se aplică valorii impozabile și intră în vigoare de la 1 ianuarie a fiecărui an fiscal.

În cazul în care asupra unei clădiri s-au efectuat lucrări de renovare majoră, anul construcției se poate actualiza fiscal. Renovarea majoră trebuie să includă intervenții asupra structurii de rezistență și lucrări de creștere a performanței energetice, iar valoarea clădirii trebuie să crească cu cel puțin 50% față de cea inițială.

Primarii pot reduce toate taxele locale în 2026

Pentru anul 2026, autoritățile locale au posibilitatea să revină asupra cotelor adiționale aplicate impozitelor și taxelor locale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Astfel, primarii pot reduce taxele stabilite anterior, fără a coborî însă sub nivelul standard prevăzut de lege.

Mai mult, sumele plătite în plus de contribuabili vor fi regularizate:

fie vor fi compensate cu alte obligații fiscale viitoare,

fie vor fi restituite direct contribuabililor.

Reduceri consistente pentru persoanele cu dizabilități

Ordonanța introduce facilități fiscale extinse pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali:

50% reducere la impozitul pe clădirea de domiciliu pentru persoanele cu handicap grav și aparținătorii acestora;

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat;

Aceleași reduceri se aplică și pentru terenul aferent locuinței;

Reduceri identice se aplică și la impozitul auto, pentru un singur vehicul cu capacitate cilindrică sub 2.000 cmc.

Guvernul estimează că peste 70% dintre persoanele cu dizabilități din România vor beneficia direct de aceste măsuri.

Scutiri pentru bazele sportive și sprijin pentru comunități

Clădirile destinate activităților sportive, construite de terți și administrate de ONG-uri, pot fi scutite de impozite locale, în limita unei anvelope de reducere de 5% din totalul taxelor colectate anual.

Măsura urmărește să sprijine dezvoltarea infrastructurii sportive și accesul populației la activități recreative.

De ce a luat Guvernul aceste decizii

Ministerul Finanțelor precizează că noile reguli urmăresc: