Guvernul Bolojan schimbă regulile jocului: ce se întâmplă cu primăriile, bugetarii, șoferii și companiile

Reforma administrației și pachetul economic: ce schimbări majore a aprobat Guvernul Bolojan

Guvernul condus de Ilie Bolojan a dat undă verde unui set amplu de reforme care vizează administrația publică locală și centrală, sistemul bugetar, regimul amenzilor rutiere și mediul de afaceri. Măsurile urmează să fie implementate etapizat, începând cu 1 iulie 2026, iar impactul bugetar estimat este de 1,6 miliarde lei economii în 2026 și peste 3 miliarde lei anual din 2027, potrivit Observator.

Ce se schimbă pentru primării și autoritățile locale

Reforma aduce o descentralizare accelerată și un control mai strict al cheltuielilor din administrația locală:

Simplificare și descentralizare: proceduri mai rapide pentru transferul de bunuri (baze sportive, imobile, terenuri) de la administrația centrală la cea locală; transferul de imobile neintabulate cu obligația de a le cadastra în maximum 3 ani.

Jocuri de noroc: primăriile vor decide dacă și în ce condiții pot funcționa pe raza localităților.

Competențe noi: testarea domeniului public prin prefecturi și politici mai ferme în urbanism, taxe și impozite.

Reducerea personalului: tăierea a 30% din aparatul primar/consiliu județean, ceea ce înseamnă 12.794 posturi ocupate eliminate, 26.802 posturi vacante desființate și reducerea numărului de consilieri aleși – 6.102 funcții.

Poliția locală: norma crește la 1 polițist/1.200 locuitori, față de 1/1.000; paza județeană va avea 1 agent la 6.500 locuitori, cu 609 posturi mai puțin la nivel național.

Grile salariale: în termen de 60 de zile va fi introdusă o grilă temporară pentru UAT-urile cu venituri insuficiente; din 1 ianuarie 2027, încasarea creanțelor poate fi externalizată.

Publicarea listelor cu debitori: persoane fizice cu datorii la impozite, pentru transparență, după modelul UE.

Tranzacții imobiliare: și cumpărătorul va trebui să facă dovada plății impozitelor locale, nu doar vânzătorul.

Guvernul estimează că 731 de UAT-uri, adică aproximativ un sfert din total, nu vor fi afectate, deoarece au deja un aparat administrativ echilibrat.

Ce se schimbă pentru bugetari și funcționari publici

Reforma vizează și restructurarea aparatului bugetar:

Audit de personal: pentru eliminarea cheltuielilor nejustificate.

Mobilitate și rotație: maximum două mandate a câte 5 ani pentru șefii funcțiilor publice și două mandate de 3 ani pentru înalții funcționari.

Normă parțială: specialiștii pot lucra jumătate de normă în două comune vecine.

Evaluare profesională: 50% indicatori standard și 50% criterii stabilite de conducere.

Reducerea cabinetelor: miniștrii vor avea cel mult 3 consilieri, față de 4 în prezent – 192 de posturi eliminate.

Prefecturi: reducere de 25% a posturilor, dintre care 10% sunt ocupate – 168 posturi tăiate.

Ministere: scădere cu 10% a cheltuielilor de personal.

Pensii militare și ordine publică: creșterea vârstei de pensionare, cu propuneri legislative în 30-60 de zile.

Ce se schimbă pentru șoferi: reguli noi pentru amenzi și suspendarea permisului

Guvernul introduce un sistem automatizat de sancționare pentru neplata amenzilor rutiere:

Suspendare permis: după 15 zile de la aplicarea sancțiunii și 90 de zile de neplată, permisul se suspendă automat printr-o platformă digitală MAI–autorități locale.

Calcul suspendare: 1 zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei amendă.

Reducere suspendare: prin plata tuturor amenzilor rutiere restante.

Intrare în vigoare: în aproximativ 6 luni, respectiv 1 septembrie 2026.

Executivul a renunțat la ideea majorării amenzilor cu 60%, accentul fiind pus pe creșterea gradului de colectare, care în prezent este de doar 40%.

Ce se schimbă pentru companii și economie

