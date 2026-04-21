Retragerea PSD din guvern: un bluff care îl face pe Bolojan mai puternic? Avocatul Adrian Toni Neacșu dezvăluie paradoxul constituțional

Moțiune de cenzură vs retragere PSD: De ce Guvernul Bolojan rămâne puternic

În plină criză politică, retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan de către PSD pare un cutremur guvernamental. Dar este cu adevărat? Avocatul Adrian Toni Neacșu, într-un comentariu viral pe rețelele sociale, explică de ce această manevră spectaculoasă nu slăbește Guvernul, ci îl consolidează pe termen scurt. Fără moțiune de cenzură, Bolojan câștigă control total. Analizăm pas cu pas mecanismele constituționale.

Manevra PSD: spectacol sau strategie eșuată?

„Retragerea PSD din Guvern sună spectaculos. Pare o ruptură majoră. În realitate, din punct de vedere constituțional, efectul imediat este exact invers: îl întărește pe premierul Ilie Bolojan. Temporar, dar foarte concret. Și nu e o opinie politică. E rezultatul mecanismelor juridice.”

Neacșu subliniază că Constituția nu recunoaște „retragerea sprijinului politic” ca motiv de cădere a Guvernului. Conform art. 110, executivul pică doar prin moțiune de cenzură sau demisia premierului. PSD poate demisiona miniștrii, dar procesul e lent și predictibil, oferind lui Bolojan un avantaj uriaș.

Cronologia demisiilor: până la 65 de zile de putere necontestată

Demisiile miniștrilor PSD, așteptate joi, nu blochează imediat Guvernul. „Potrivit art. 106 din Constituție, funcția de membru al Guvernului încetează, printre altele, prin demisie. Dar atenție: demisia nu produce efecte instant, deși nici nu poate fi blocată.”

Conform Codului administrativ (art. 45), demisia devine irevocabilă în maximum 15 zile, iar Președintele are alte 15 zile să declare postul vacant. Premierul trimite propunerile în 5 zile. Rezultat? Până la 65 de zile, miniștrii PSD rămân în funcție – obligați să-și exercite rolul, chiar împotriva voinței (Decizia CCR 356/2007).

Apoi intervine interimatul: Bolojan numește miniștri din PNL, USR și UDMR pentru 45 de zile, iar Președintele trebuie să-i accepte (Decizia CCR 504/2019). „Trage linie: până la 65 de zile (5 + 15 + 45). Și acum partea care nu se spune: Guvernul NU devine interimar (art. 110 alin. 4 nu se aplică), ci, dimpotrivă, are puteri depline (inclusiv OUG).”

Paradoxul constituțional: pierzi aliați, câștigi control

Acest interval oferă un Guvern cu puteri intacte – ordonanțe de urgență, proiecte de lege, politici publice – dar fără opoziție internă.

„Odată cu retragerea PSD din executiv și demisia miniștrilor săi, dispare opoziția internă din Guvern. Nu mai există negociere politică între partide diferite ideologic în interiorul cabinetului, nu mai există contrapondere social-democrată în procesul decizional guvernamental.”

Deciziile se concentrează pe premier: agenda, propunerile, direcția – toate în mâinile lui Bolojan. „Concluzia, oricât de contraintuitivă: fără moțiune de cenzură, retragerea PSD NU slăbește Guvernul – pe termen scurt, îl face mai controlabil și mai concentrat în mâna premierului. Paradox constituțional: pierzi sprijin politic, dar câștigi control intern.”

Moțiunea de cenzură: singura armă reală a opoziției

Neacșu trage un semnal de alarmă clar: „Singurul lucru care contează cu adevărat: există sau nu voturi pentru moțiune de cenzură (art. 113)? Dacă nu există, atunci, juridic vorbind, tot acest „cutremur politic” nu face decât să îi ofere premierului până la 65 de zile de putere consolidată.”

În contextul actual, cu tensiuni crescânde în coaliție și alegeri pe orizont, PSD riscă să-și piardă credibilitatea. Exemplu istoric: în 2021, retragerea similară a dus la interimat prelungit, favorizând fostul premier. Fără 233 de voturi în Parlament, Bolojan guvernează nestingherit, implementând reforme rapide – de la buget la justiție.