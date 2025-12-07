Rezultate parțiale la CJ Buzău: Marcel Ciolacu conduce detașat, numărătoarea voturilor continuă

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   22:22
Sursa foto: Hepta

PSD se desprinde clar în fruntea alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău, potrivit rezultatelor parțiale centralizate până acum, care îl arată pe Marcel Ciolacu cu un avans categoric în fața contracandidaților, pe fondul unei numărători încă în desfășurare.

Numărătoarea parțială a voturilor pentru Consiliul Județean Buzău arată o victorie categorică pentru Marcel Ciolacu, liderul PSD, care se află pe primul loc cu peste jumătate dintre voturile exprimate. Procesul de centralizare a proceselor verbale continuă, fiind contorizate până la momentul transmiterii știrii 337 din 424 de secții, ceea ce înseamnă aproximativ 79,48% din total.

Potrivit datelor provizorii, Marcel Ciolacu a obținut 31.956 de voturi, reprezentând 52,46%. Rezultatul îl plasează la o distanță considerabilă față de următorul candidat.

Candidatul alianței AUR–USR, Ștefăniță-Alin Avrămescu, ocupă poziția secundă cu 16.469 voturi, adică 27,03%, în timp ce candidatul alianței PNL–USR, Mihai-Răzvan Moraru, se află pe locul al treilea, cu 10,79% (6.574 voturi).

Restul candidaților rămân sub 6%, respectiv Silviu Iordache (independent): 5,01%, Aurel Dogaru (SOS România): 1,39%, Gheorghe-Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare): 1,24%, Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri): 1,20% și Mihai Budescu (Partidul România Mare): 0,87%.

În total, până acum au fost numărate 60.918 voturi.

 

(sursa: Mediafax)

