Rezultate parțiale la CJ Buzău: Marcel Ciolacu conduce detașat, numărătoarea voturilor continuă

Numărătoarea parțială a voturilor pentru Consiliul Județean Buzău arată o victorie categorică pentru Marcel Ciolacu, liderul PSD, care se află pe primul loc cu peste jumătate dintre voturile exprimate. Procesul de centralizare a proceselor verbale continuă, fiind contorizate până la momentul transmiterii știrii 337 din 424 de secții, ceea ce înseamnă aproximativ 79,48% din total.

Potrivit datelor provizorii, Marcel Ciolacu a obținut 31.956 de voturi, reprezentând 52,46%. Rezultatul îl plasează la o distanță considerabilă față de următorul candidat.

Candidatul alianței AUR–USR, Ștefăniță-Alin Avrămescu, ocupă poziția secundă cu 16.469 voturi, adică 27,03%, în timp ce candidatul alianței PNL–USR, Mihai-Răzvan Moraru, se află pe locul al treilea, cu 10,79% (6.574 voturi).

Restul candidaților rămân sub 6%, respectiv Silviu Iordache (independent): 5,01%, Aurel Dogaru (SOS România): 1,39%, Gheorghe-Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare): 1,24%, Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri): 1,20% și Mihai Budescu (Partidul România Mare): 0,87%.

În total, până acum au fost numărate 60.918 voturi.

(sursa: Mediafax)