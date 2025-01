Robert Negoiță critică Guvernul: „Ne-au blocat angajările și trebuie să externalizăm curățenia”

„Toată lumea cere reducerea cheltuielilor și bani la buget, dar haideți să vedem cum se face. Noi am restructurat activitatea în Primăria Sectorului 3: am redus personalul din departamentele economice și juridice și am creat altele noi. Am preluat asfaltările, întreținerea spațiilor verzi și curățenia cu angajați proprii. Dar acum vine Guvernul și ne blochează angajările”, a declarat Negoiță.